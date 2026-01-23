Sénégal: Saint-Louis - Les lycéens sensibilisés sur les missions de l'administration des douanes

Saint-Louis — La direction régionale des douanes du Nord a sensibilisé les élèves du lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall de Saint-Louis sur ses missions sécuritaires et fiscales dans le but de faire d'eux de véritables relais auprès des populations.

"Les élèves constituent d'excellents leviers pour sensibiliser nos cibles, les populations sur notre mission", a dit le directeur régional des douanes, l'inspecteur principal Ahmadou Thioye, lors de la séance de sensibilisation des élèves précédée d'une cérémonie de levée des couleurs.

L'inspecteur principal a précisé que l'organisation de cette activité entre dans le cadre de la Journée internationale de la douane, qui sera célébrée, lundi prochain.

À la tête d'une direction régionale stratégique des Douanes, couvrant les régions administratives de Louga, Saint-Louis et Matam, Ahmadou Thioye, dit être soucieux de la nécessité de renforcer le dispositif sécuritaire de la zone nord pour mieux répondre aux orientations définies par les plus hautes autorités étatiques.

Il a indiqué que la direction régionale des douanes du nord a réalisé au titre de l'exercice 2025 un bilan "très positif"' en termes de mobilisation de recettes, et de soutien à l'activité économique locale.

L'inspecteur principal des douanes a souligné que la zone Nord présente de très bonnes potentialités en termes d'activités économiques, saluant le rôle de l'administration des Douanes dans cette partie.

Selon lui, "elle y a joué pleinement son rôle en mettant en oeuvre des mesures de facilitation et d'accompagnement, ayant permis de créer de la valeur ajoutée et de l'emploi dans le secteur industriel".

Le secrétaire général de l'Inspection d'Académie de Saint-Louis, Mafall Der et Arrête Sarr Mbodj, proviseure du lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall, ont salué le choix de la direction régionale des douanes d'organiser dans cet établissement une séance de sensibilisation des missions de la douane, souhaitant que cette activité incite davantage les élèves à intégrer ce service.