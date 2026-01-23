Sénégal: Louga - Lancement de la campagne nationale de vaccination du cheptel et d'une coopérative agricole communautaire

Louga — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a procédé, jeudi, à Keur Momar Sarr, une commune du département de Louga(nord), au lancement officiel de la Campagne nationale de vaccination du cheptel 2025-2026 (CAMVAC), couplé à celui de la Coopérative agricole communautaire (CAC), dédiée à l'élevage.

"La vaccination est l'acte médical le plus important pour préserver et développer notre patrimoine animal", a-t-il déclaré.

Le ministre a souligné que "l'élevage joue un rôle central dans l'économie nationale, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté".

Il a rappelé que la protection sanitaire du cheptel constitue une priorité stratégique, justifiant l'organisation annuelle des campagnes de vaccination contre les maladies animales prioritaires.

Revenant sur les résultats de la CAMVAC 2025, Mabouba Diagne a indiqué que "plus de 5,8 millions d'ovins et caprins ont été vaccinés contre la peste des petits ruminants, plus de 2,3 millions de bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse bovine et la péripneumonie contagieuse bovine, ainsi que 247 007 chevaux contre la peste équine".

Il a salué des résultats globalement satisfaisants, malgré les difficultés liées à la disponibilité du vaccin contre la maladie de Newcastle.

Pour la campagne 2025-2026, a-t-il précisé, l'Action Santé animale et Santé publique vétérinaire bénéficient d'un budget d'un milliard de francs CFA, avec pour objectifs la vaccination de sept millions d'ovins et caprins, trois millions de bovins, 300 000 équins et près de 3,7 millions de volailles rurales.

Le ministre a également annoncé "l'ambition du gouvernement de faire de Keur Momar Sarr, un pôle structurant de transformation de l'élevage, à travers la mise en place d'une Coopérative agricole communautaire (CAC) d'une superficie de 500 hectares, dédiée notamment au développement des cultures fourragères".

Cette CAC, a-t-il ajouté, réalisée avec l'appui de partenaires techniques et financiers dont la FAO, qui y contribue à hauteur de 250 000 dollars, intégrera un centre d'amélioration génétique et de transfert d'embryons, ainsi qu'un dispositif de formation, de démonstration et d'incubation au profit des éleveurs, des jeunes et des femmes.

Prenant la parole, la représentante de la FAO au Sénégal, Bintia Stephen Tchicaya, a salué le leadership des autorités sénégalaises et réaffirmé l'engagement de son organisation à accompagner le pays dans le renforcement de la santé animale, la modernisation de l'élevage et la promotion de la souveraineté alimentaire.

Selon elle, la vaccination du cheptel et la mise en place des coopératives agricoles communautaires constituent des leviers essentiels pour améliorer la résilience du secteur, sécuriser les revenus des éleveurs et renforcer les chaînes de valeur de l'élevage.

La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives et territoriales, d'élus locaux, de représentants des services techniques, des organisations professionnelles d'éleveurs et des partenaires au développement.