Sénégal: La Marine nationale met en lumière ses actions marquantes au cours de l'année 2025

Le chef d'état-major de la Marine nationale, le contre-amiral Abdou Sène, a dressé, jeudi, le bilan de ce corps de l'armée sénégalaise au cours l'année 2025 marqué par les premiers tirs réussis de missiles anti-navires, les progrès réalisés notamment dans les domaine de la surveillance et du transport maritimes ou de la lutte contre l'émigration irrégulière et lu pêche illégale, a constaté l'APS.

"Au cours de l'année écoulée, la Marine nationale a réalisé 1 102 jours de mer, assurant une présence permanente dans la zone économique exclusive, transporté au profit des Armées plus de 650 tonnes de fret, arraisonné plus de 11 navires de pêche délictueux, intercepté 23 pirogues impliquées dans l'émigration clandestine et secouru plus de 3 600 personnes dont 3 572 provenant de l'émigration clandestine", a dit le contre-amiral.

Il s'exprimait ainsi à l'occasion de la célébration du 51ème anniversaire du passage de la Marine nationale sous commandement sénégalais.

L'édition 2026 est placée sous le thème "La Marine nationale : défense militaire du territoire et des intérêts vitaux en mer".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le chef d'état-major de la Marine nationale, les résultats significatifs traduisent la détermination sans faille de nos marins qui, chaque jour, "sont en train de concrétiser les axes d'efforts d'une stratégie navale qui vise la défense maritime du territoire et la domination de notre zone économique exclusive".

Ces performances montrent que l'année 2025 restera donc, à bien des égards, une année charnière dans le renforcement de leurs capacités opérationnelles, s'est félicité le contre-amiral Abdou Sène.

"En effet, les premiers tirs réussis des missiles anti-navires Spike et Marte ER [en septembre 2025] et l'accomplissement de toute la procédure de mise en oeuvre et de tirs du système Mistral, en janvier 2026, pour la prise en charge d'une menace aérienne, constituent une étape historique dans la montée en puissance de la Marine nationale", a-t-il souligné.

Ces performances opérationnelles illustrent, selon lui, toute la maturité croissante de la Marine sénégalaise au moment de célébrer son 51e anniversaire.

"Elles témoignent de sa détermination à assumer pleinement sa mission fondamentale, qui est d'assurer la défense militaire du territoire et des intérêts vitaux en mer, thème d'ailleurs retenu pour l'édition 2026 de cette fête anniversaire", a fait savoir le contre-amiral Abdou Sène.

Il a, en outre, rappelé que pour un État à forte vocation maritime comme le Sénégal, la zone économique exclusive constitue à la fois un prolongement naturel du territoire national, donc un espace de souveraineté et d'opportunités socio-économiques, mais aussi un théâtre où prévalent des menaces et des risques majeurs qui peuvent impacter la stabilité de notre pays.

A ce titre, la protection et la défense des espaces de souveraineté terrestres, maritimes et aériens, s'inscrivant dans le cadre de la posture permanente de sûreté des Armées, font partie de l'objectif stratégique de la Stratégie navale 2050, a dit le chef d'état-major.

Cette feuille de route "vise, d'une part, à assurer l'intégrité du territoire à partir de la mer, en empêchant toute menace d'atteindre des objectifs sur le territoire terrestre, et d'autre part, à dominer la zone économique exclusive afin de garantir les conditions de sécurité nécessaires au développement d'une économie bleue vitale pour notre pays et ses populations", a-t-il affirmé.