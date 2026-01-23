Sénégal: Bassirou Diomaye Faye engagé à prendre les 'mesures appropriées' pour garantir l'indépendance des magistrats

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé, jeudi, son engagement à prendre toutes les mesures appropriées permettant aux magistrats de rendre leurs décisions dans des délais raisonnables, en garantissant leur indépendance et leur impartialité.

"Je me suis résolument engagé, en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature et garant de l'indépendance de la justice, à prendre les mesures appropriées pour que le juge puisse rendre ses décisions dans des délais raisonnables, en toute indépendance et en toute impartialité", a-t-il déclaré.

Le président de la République s'exprimait ainsi lors de la rentrée solennelle des cours et tribunaux, dont le thème central était : "Le juge face au numérique".

Il dit être "conscient de la place et du rôle du juge dans la stabilisation et la sécurisation de la paix sociale, de l'économie et de la préservation de nos institutions".

Le président de la République considère que "refonder la justice n'est pas une option, mais une exigence morale institutionnelle et démocratique [...]".

"Cette entreprise d'évaluation et de réforme prospective entamée dès les premiers jours de mon mandat par les assises de la justice a abouti à des recommandations phares dont le processus de mise en oeuvre est déjà amorcé", a t-il fait savoir.

Evoquant le thème de cette rentrée solennelle, le chef de l'Etat a précisé que l'ambition de transformation numérique est au coeur du projet de société qui découle de ce contrat de gouvernance avec le peuple. Selon lui, "elle constitue aujourd'hui un pilier essentiel de la modernisation de l'action publique".

Le président de la République a expliqué que dans le secteur judiciaire, l'ambition répond à des enjeux majeurs "d'efficacité, de célérité, de transparence, de sécurité juridique et de respect des droits fondamentaux".

"Le juge, garant des libertés et pilier de l'Etat de droit se trouve désormais au coeur d'un environnement numérique en constante évolution", a dit le chef de l'Etat.