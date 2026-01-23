Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le COJOJ scelle un partenariat avec AIBD SA et des entités de la plateforme de Diass

Diass — Le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026, Limak Aéroport du Sénégal (LAS), l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et 2AS (service assistance et fret) ont scellé, jeudi, une convention de partenariat, en vue d'assurer une bonne organisation de cet évènement sportif mondial, en conformité avec les standards du mouvement olympique, a constaté l'APS.

Ce partenariat entre le COJOJ et les trois entités actives sur la plateforme aéroportuaire de Diass, vise notamment à assurer l'accueil, l'orientation et l'accompagnement des délégations sportives, des invités et des officiels internationaux à l'occasion des JOJ qui se tiennent au Sénégal en 2026, pour la première fois en Afrique.

En plus de garantir la coordination opérationnelle et logistique des flux aéroportuaires durant les Jeux, ce protocole d'accord entend mobiliser et valoriser les infrastructures aéroportuaires nationales.

"Nous voulons apporter au comité d'organisation des JOJ Dakar 2026, notre engagement et notre disponibilité, apporter notre contribution pour faire de ces Jeux un moment de réussite, d'hospitalité", a dit le directeur général de l'AIBD, Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye.

Il s'agira, à travers ce partenariat, de mettre en œuvre des dispositifs de sûreté, de sécurité et de qualité de service répondant aux exigences internationales.

"Notre équipe s'engage à 100% pour que les JOJ Dakar 2026 se passent bien et que Dakar soit l'exemple pour l'Afrique et le monde entier", a déclaré Askin Demir, directeur général de LAS.

Pour Ibrahima Wade, coordinateur général du COJOJ, ce partenariat marque "un pas important dans la ligne de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026".

"Il était important que l'ensemble des structures opérationnelles sur le volet transport aérien qui travaillent à l'AIBD, se mettent en ordre de marche avec le COJOJ", pour une parfaite organisation de l'événement, a-t-il souligné.