Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le COJOJ scelle un partenariat avec AIBD SA et des entités de la plateforme de Diass

22 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diass — Le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026, Limak Aéroport du Sénégal (LAS), l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et 2AS (service assistance et fret) ont scellé, jeudi, une convention de partenariat, en vue d'assurer une bonne organisation de cet évènement sportif mondial, en conformité avec les standards du mouvement olympique, a constaté l'APS.

Ce partenariat entre le COJOJ et les trois entités actives sur la plateforme aéroportuaire de Diass, vise notamment à assurer l'accueil, l'orientation et l'accompagnement des délégations sportives, des invités et des officiels internationaux à l'occasion des JOJ qui se tiennent au Sénégal en 2026, pour la première fois en Afrique.

En plus de garantir la coordination opérationnelle et logistique des flux aéroportuaires durant les Jeux, ce protocole d'accord entend mobiliser et valoriser les infrastructures aéroportuaires nationales.

"Nous voulons apporter au comité d'organisation des JOJ Dakar 2026, notre engagement et notre disponibilité, apporter notre contribution pour faire de ces Jeux un moment de réussite, d'hospitalité", a dit le directeur général de l'AIBD, Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il s'agira, à travers ce partenariat, de mettre en œuvre des dispositifs de sûreté, de sécurité et de qualité de service répondant aux exigences internationales.

"Notre équipe s'engage à 100% pour que les JOJ Dakar 2026 se passent bien et que Dakar soit l'exemple pour l'Afrique et le monde entier", a déclaré Askin Demir, directeur général de LAS.

Pour Ibrahima Wade, coordinateur général du COJOJ, ce partenariat marque "un pas important dans la ligne de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026".

"Il était important que l'ensemble des structures opérationnelles sur le volet transport aérien qui travaillent à l'AIBD, se mettent en ordre de marche avec le COJOJ", pour une parfaite organisation de l'événement, a-t-il souligné.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.