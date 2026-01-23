Sénégal: Saint-Louis - Les baisses de 60 à 75 francs CFA sur le prix du riz brisé

22 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Les baisses sur les prix du riz brisé appliquées dans la région de Saint-Louis sont plus importantes que celles notées à Dakar, a affirmé le directeur régional du Commerce de Saint-Louis, Ousmane Diallo.

"Il a été procédé à une baisse de 60 FCFA sur le prix au kilogramme du riz brisé importé dans la commune de Saint-Louis. Le prix étant passé de 360 F à 300F", a-t-il indiqué.

Le directeur régional du Commerce de Saint-Louis participait, mercredi, à la réunion du Comité régional de la consommation présidée par l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Seydou Guissé Diongue.

Dans le département de Dagana, une baisse de 65 francs est appliquée, selon M. Diallo, soulignant que le prix au kg passe de 375 à 310.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Podor connaît aussi une baisse de 75 Fcfa, a indiqué M. Diallo, précisant que le prix au kg passe de 400 à 325 F.

Ces nouveaux prix vont être appliqués dès ce mercredi, ajoute le commissaire aux enquêtes économiques, saluant la volonté des autorités d'alléger les charges des ménages.

M. Diongue a invité les commerçants à respecter les prix fixés tout en saluant l'esprit de consensus qui a prévalu au cours de cette rencontre.

Ces prix ont été fixés après deux autres décisions de baisse avortées, faute de consensus sur le différentiel à appliquer sur le transport des marchandises à partir de Dakar.

La réunion du Comité régional de la consommation s'est tenue en présence des représentants des commerçants et des associations des consommateurs.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.