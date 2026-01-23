Sénégal: Saint-Louis - Les baisses de 60 à 75 francs CFA sur le prix du riz brisé

Saint-Louis — Les baisses sur les prix du riz brisé appliquées dans la région de Saint-Louis sont plus importantes que celles notées à Dakar, a affirmé le directeur régional du Commerce de Saint-Louis, Ousmane Diallo.

"Il a été procédé à une baisse de 60 FCFA sur le prix au kilogramme du riz brisé importé dans la commune de Saint-Louis. Le prix étant passé de 360 F à 300F", a-t-il indiqué.

Le directeur régional du Commerce de Saint-Louis participait, mercredi, à la réunion du Comité régional de la consommation présidée par l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Seydou Guissé Diongue.

Dans le département de Dagana, une baisse de 65 francs est appliquée, selon M. Diallo, soulignant que le prix au kg passe de 375 à 310.

Podor connaît aussi une baisse de 75 Fcfa, a indiqué M. Diallo, précisant que le prix au kg passe de 400 à 325 F.

Ces nouveaux prix vont être appliqués dès ce mercredi, ajoute le commissaire aux enquêtes économiques, saluant la volonté des autorités d'alléger les charges des ménages.

M. Diongue a invité les commerçants à respecter les prix fixés tout en saluant l'esprit de consensus qui a prévalu au cours de cette rencontre.

Ces prix ont été fixés après deux autres décisions de baisse avortées, faute de consensus sur le différentiel à appliquer sur le transport des marchandises à partir de Dakar.

La réunion du Comité régional de la consommation s'est tenue en présence des représentants des commerçants et des associations des consommateurs.