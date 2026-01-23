Sénégal: Dématérialisation - L'ARTP met en ligne sept applications, deux autres en cours d'élaboration

Dakar — L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a présenté, jeudi, sept applications mises en ligne et deux autres en cours d'élaboration dans le cadre de la politique de modernisation et de dématérialisation des supports de régulation du secteur des communications électroniques et des postes.

"Ces applications visent à renforcer la transparence, à améliorer la traçabilité des processus, à fluidifier les interactions avec les acteurs du secteur et à instaurer une relation de confiance durable", a expliqué le directeur général de l'ARTP, Dahirou Thiam.

Il s'exprimait lors la cérémonie de présentation de ces nouveaux outils digitaux, conçus et développés en interne, et "pensés comme de véritables plateformes au service de l'ensemble de l'écosystème des communications électroniques et des postes".

Parmi ces nouvelles applications, il y a "SUNU CARTO", consistant en une cartographie nationale des infrastructures numériques servant à la collecte, l'analyse et la publication de données ainsi qu'à la couverture réseau.

"CATALOGUE", outil destiné à la vulgarisation des offres des opérateurs et "NUMFLEX", conçu pour assurer une gestion automatisée et sécurisé de la portabilité des numéros font partie de ces nouveaux outils, de même que "RECLAMATIONS", une application réservée aux plaintes.

"DMARKET", un outil d'encadrement des tarifs et veille du marché, fait partie de ces nouvelles applications, avec "Plan National de Numérotation (PNN)" (ressources de numérotation), "SAYTU Réseau" (évaluation de la qualité d'expérience des abonnées).

"FSVA", une application réservée à la gestion des fournisseurs de services à valeur ajoutée, et "VCN" (gestion des visites et contrôle navires), outils en cours d'élaboration, complètent cette liste d'applications innovantes.

Le DG de l'ARTP a répété que "le digital n'est plus une option mais une exigence stratégique pour toute organisation qui ambitionne d'être performante, crédible et résolument tournée vers l'avant".

Il a assuré que ces solutions ont été conçues dans une démarche inclusive, associant l'ensemble des parties prenantes, à savoir les opérateurs, les consommateurs, les fournisseurs de services à valeur ajoutée, entre autres.

Parlant de la pertinence de migrer vers le digital pour une meilleure efficacité des services en adéquation avec la nouvelle stratégie numérique du Sénégal, il a soutenu que "cette transformation ne se décrète pas, elle se construit dans la durée, par l'adhésion, l'engagement et l'implication de toutes et de tous".