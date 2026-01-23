Soudan: Le ministère de la transformation numérique annonce le lancement de l'autorité soudanaise de la cybersécurité

Le ministère de la Transformation numérique et des Télécommunications a annoncé, ce jeudi, le lancement de l'Autorité soudanaise de la cybersécurité.

Dans un communiqué, le ministère a déclaré : « Nous annonçons aujourd'hui le lancement de l'Autorité soudanaise de la cybersécurité, une étape institutionnelle majeure s'inscrivant dans le processus de construction d'un système national intégré de cybersécurité au Soudan ».

Il a ajouté que ce lancement marque « le passage d'une gestion fragmentée à une gouvernance institutionnelle, à travers l'unification des politiques, l'organisation des rôles et le renforcement de la protection des infrastructures numériques et des services vitaux, selon une approche fondée sur la gestion des risques et les normes internationalement reconnues ».

L'autorité aura pour mission de piloter ce dossier au niveau national, notamment par l'élaboration de politiques et de cadres réglementaires, le renforcement du niveau de conformité et le développement des capacités nationales, contribuant ainsi à la stabilité des services, au renforcement de la confiance des partenaires et à l'autonomisation des compétences nationales, en particulier des jeunes, afin de leur permettre de participer activement à l'économie numérique.

Ce processus réaffirme l'engagement du Soudan à bâtir un espace numérique sûr, organisé et évolutif, constituant un socle pour une transformation numérique responsable et renforçant la position du pays au sein des systèmes régionaux et internationaux.