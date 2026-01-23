Soudan: Le ministre de la culture inspecte le siège de SUNA à Khartoum et salue son rôle dans la bataille de la dignité

22 Janvier 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Culture et de l'Information, Khalid Al-Ayser, a salué le rôle joué par l'Agence soudanaise de presse (SUNA) et son personnel dans le soutien à la bataille de la dignité et l'appui aux forces armées, durant et après le conflit.

Lors de sa visite du siège de l'agence, le ministre a souligné que SUNA a réussi à rapprocher les responsables du public à travers la conférence hebdomadaire, qui a totalisé près de cinquante conférences de presse au cours de l'année écoulée.

Il a également évoqué l'ampleur des destructions subies par les équipements et les infrastructures médiatiques, estimant les pertes à plusieurs millions de dollars, y compris celles du secteur de la radiodiffusion et de la télévision.

Le ministre a réaffirmé l'engagement de son département à réhabiliter SUNA et les institutions médiatiques nationales, soulignant que la volonté soudanaise est capable de surmonter tous les défis.

