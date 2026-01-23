Soudan: Forte affluence au Djebel Barkal à Merowe - Signe d'une conscience culturelle et historique croissante

Le site archéologique du Djebel Al-Barkal, dans la localité de Merowe, accueille quotidiennement des visiteurs issus de divers segments de la société, notamment des touristes étrangers et nationaux, ainsi que des étudiants universitaires et des élèves de différents cycles scolaires, dans le cadre de visites éducatives spécialisées. Ces activités s'inscrivent dans les programmes de liaison communautaire et de formation continue visant à constituer un vivier de guides touristiques qualifiés pour les sites du patrimoine mondial.

Dans une déclaration à SUNA, le directeur du site archéologique du Djebel Barkal, professeur Sami Al-Amin a indiqué que ces visites s'inscrivent dans les efforts déployés pour renforcer la conscience culturelle et historique au sein de la société et chez les étudiants, tout en contribuant à l'enrichissement de la mémoire nationale soudanaise.

Il a ajouté que la liaison communautaire constitue l'un des objectifs fondamentaux des sites archéologiques, en ce qu'elle permet de faire connaître aux nouvelles générations leur histoire et leur civilisation, et de les encourager à préserver le patrimoine national.

Le professeur Al-Amin a également souligné que ces visites traduisent l'engagement du site à assumer pleinement son rôle dans la promotion de la conscience culturelle et historique, ainsi que dans l'encouragement du tourisme intérieur au Soudan, notant que les visites des sites archéologiques de la localité de Merowe contribuent de manière significative à la relance de l'activité économique dans la région.