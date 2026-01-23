Afrique: En forte baisse, l'épidémie de mpox n'est plus une «urgence sanitaire continentale», selon le CDC

L'épidémie de mpox en Afrique n'est officiellement plus une « urgence sanitaire continentale », a annoncé jeudi 22 janvier Jean Kaseya. Le directeur général du centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) se félicite de la qualité de la réponse coordonnée contre la maladie, qui pourrait servir de modèle à l'avenir.

L'état d'urgence avait été déclaré en aout 2024. À la fin de cette année, le mpox avait contaminé plus de 80 000 personnes et en avait tué 1 340, la RDC concentrant la quasi-totalité des cas.

Un an et demi après, cet état d'urgence est levé.

Entre les deux, plus d'un milliard de dollars ont été mobilisés, les systèmes de surveillance et de diagnostic ont été grandement améliorés et 5 millions de doses de vaccins ont été distribuées dans 16 pays. Fin 2025, le nombre de cas confirmés a ainsi baissé de 60 % et le taux de létalité est passé de 2,6 % à 0,6 %.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un succès dont se félicite le CDC Afrique, qui a coordonné cet effort. Le Centre de contrôle des maladies rappelle cependant que cette annonce ne signifie pas que le virus ne circule plus : il reste endémique dans plusieurs régions. Néanmoins les outils sont maintenant en place pour passer d'une réponse d'urgence à une phase durable de prévention et de contrôle, dirigée par les pays eux-mêmes.

L'exemple de prise en charge servira désormais pour d'autres maladies à potentiel épidémique, poursuit le CDC, comme le choléra, la diphtérie, la rougeole ou encore la polio.