Centrafrique: Bangui privée d'électricité et d'eau potable depuis une semaine

En République centrafricaine, la capitale Bangui est privée d'électricité et d'eau potable depuis plus d'une semaine. Une situation qui perturbe lourdement le quotidien des habitants et affecte aussi bien les ménages que les activités économiques et sanitaires. Selon l'Enerca, la société publique chargée de la distribution de l'électricité, plusieurs pannes importantes ont été détectées sur les installations de Boali, à 95 kilomètres de la capitale. Un coup dur pour des populations déjà vulnérables, contraintes de s'adapter à des conditions de vie de plus en plus précaires.

En Centrafrique, dans le quartier populaire de Boyrabe, chez la famille d'Eunice Passi Assana, aucune ampoule ne s'est allumée dans la maison depuis une semaine. « Chez nous à la maison, nos revenus dépendent particulièrement de l'électricité. On a les moulins à manioc. Il faut de l'électricité pour que ça soit en fonction. On a aussi des réfrigérateurs dans lesquels on conserve la nourriture mais le courant n'est pas opérationnel », indique-t-elle.

Faute d'électricité, Eunice utilise une lampe à pétrole pour s'éclairer. « Il fait noir très rapidement et les malfrats peuvent s'introduire dans nos maisons. J'appelle à la responsabilité des autorités : l'électricité ne doit pas être un luxe au XXIe siècle ».

L'eau potable est aussi devenue rare à Bangui. Avec son pousse-pousse chargé de bidons, Landry Ouamanda sillonne les quartiers de Bangui à la recherche de ce précieux liquide. « Ça fait des semaines qu'on n'a pas d'eau potable au robinet. Il y a des personnes, des familles qui marchent des kilomètres, qui prennent des bidons pour aller chercher de l'eau dans d'autres quartiers pour pouvoir vivre avec. C'est difficile de vivre sans l'eau potable et l'électricité à Bangui ».

Le groupe principal à l'arrêt pour six mois

Du côté de l'Enerca, ces pannes nécessitent le remplacement de pièces défectueuses, qui doivent être importées de Chine. Son directeur général, Bienvenu Moni Béa, appelle à la patience. « Les délais de fabrication de la pièce, c'est minimum 45 jours. Le délai de transfert de la Chine à Bangui, c'est minimum six mois. On dit d'emblée que le groupe principal est à l'arrêt pour six mois ».

En attendant, l'Enerca recourt à des groupes de relais pour alimenter temporairement et de manière limitée Bangui et ses environs.