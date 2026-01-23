Congo-Kinshasa: La situation dans l'est du pays s'invite à la Chambre des représentants américaine

23 Janvier 2026
Radio France Internationale

Aux États-Unis, la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants a dédié jeudi 22 janvier une session spéciale à la situation dans l'Est de la RDC. Le 4 décembre dernier les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame ont signé à Washington sous l'égide de Donald Trump un accord de paix présenté comme « historique » mais qui n'a pas mis un terme aux violents affrontements qui opposent l'armée congolaise aux combattants de l'AFC/M23 dans l'Est du pays.

C'est dans ce contexte que la sous-secrétaire adjointe américaine aux Affaires africaines Sarah Troutman a été auditionnée par la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants. La session est ouverte par le républicain Chris Smith qui dénonce « ceux qui agissent pour saper cet accord et embarrasser les États-Unis », tapant littéralement du poing sur la table. « Tenez votre parole ! », lance-t-il aux belligérants

« Les déclarations du président [Donald] Trump annonçant qu'il a mis un terme au conflit ne reflètent pas la réalité du terrain », relève la démocrate députée de californie Sara Jacobs, inquiète que la société civile soit exclue des accords de paix.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La démocrate s'inquiète aussi des rapports qui font état de représailles ciblant la communauté banyamulengue par milices wazalendo, alliées du gouvernement congolais et des conséquences des coupes américaines dans le budget de l'aide humanitaire.

« La RDC continue de collaborer avec les FDLR et le Rwanda continue de soutenir le M23 » déplore-t-elle. « Quelles sanctions prendrez-vous pour forcer Kigali à respecter les accords ? » interroge-t-elle

« On en discute au plus haut niveau, toutes les options sont sur la table » répond la sous-secrétaire adjointe aux Affaires africaines Sarah Troutman, sans citer de mesures concrètes, ni de calendrier. Mais en ajoutant que le retrait du M23 d'Uvira n'est pas suffisant.

Interrogée sur le rôle de la Chine qui profiterait du conflit selon les sénateurs pour « exploiter les ressources » de l'est congolais, la sous-secrétaire adjointe aux Affaires africaines Sarah Troutman répond : « Notre action en RDC vise à sécuriser notre chaîne d'approvisionnement et réduire notre dépendance vis-à-vis de nos concurrents notamment chinois. »

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.