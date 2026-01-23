Angola: Une explosion dans une fonderie fait deux morts

21 Janvier 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AJQ/LUZ

Icolo e Bengo — Deux personnes sont décédées et sept autres ont été blessées ce mercredi dans la municipalité de Catete, province d'Icolo e Bengo, suite à des explosions survenues dans deux chaudières de la fonderie de l'entreprise sidérurgique chinoise ZAHT.

L'information a été communiquée par le biais d'un communiqué de presse de la Protection civile et des pompiers-sapeurs, qui précise que les premières constatations indiquent que l'incident s'est produit dans l'une des chaudières, vers 6 h 00.

Les victimes décédées sont de nationalité chinoise. Les blessés, souffrant de brûlures légères, sont des travailleurs angolais et étrangers et ont été transférés à l'hôpital des grands brûlés de la province de Luanda. Les équipes d'urgence et les secours ont été rapidement mobilisés sur les lieux, où le feu, d'intensité moyenne, a été éteint et les blessés ont reçu les premiers soins. Les autorités locales enquêtent sur l'incident afin de déterminer les causes exactes de l'incendie.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.