Angola: Une explosion dans une fonderie fait deux morts

Icolo e Bengo — Deux personnes sont décédées et sept autres ont été blessées ce mercredi dans la municipalité de Catete, province d'Icolo e Bengo, suite à des explosions survenues dans deux chaudières de la fonderie de l'entreprise sidérurgique chinoise ZAHT.

L'information a été communiquée par le biais d'un communiqué de presse de la Protection civile et des pompiers-sapeurs, qui précise que les premières constatations indiquent que l'incident s'est produit dans l'une des chaudières, vers 6 h 00.

Les victimes décédées sont de nationalité chinoise. Les blessés, souffrant de brûlures légères, sont des travailleurs angolais et étrangers et ont été transférés à l'hôpital des grands brûlés de la province de Luanda. Les équipes d'urgence et les secours ont été rapidement mobilisés sur les lieux, où le feu, d'intensité moyenne, a été éteint et les blessés ont reçu les premiers soins. Les autorités locales enquêtent sur l'incident afin de déterminer les causes exactes de l'incendie.