Angola: Une femme arrêtée pour le meurtre de sa belle-mère

Lubango — Une femme de 53 ans, soupçonnée d'avoir assassiné sa belle-mère de 67 ans suite à un différend portant sur 3 000 kwanzas, est détenue au commissariat de Lubango, dans la province de Huíla.

Ce meurtre, qualifié d'homicide aggravé en raison de l'âge de la victime, a eu lieu le 14 décembre vers 23 heures dans le quartier de Mapunda, a révélé l'inspectrice Segunda Quitumba, porte-parole du commissariat de Huíla. Selon la source, la plainte a été déposée par des proches de la victime et de l'accusée, témoins de la scène.

L'inspectrice a ajouté que les éléments recueillis laissent penser à un différend concernant des sommes d'argent appartenant à la victime, que la suspecte aurait détournées. Une dispute aurait alors éclaté, entraînant la mort de la victime par asphyxie mécanique dans la cour qu'elles partageaient.

Après le décès de sa belle-mère, la belle-fille a tenté de se débarrasser du corps, mais a été découverte par des voisins qui l'ont dénoncée, selon la source. D'autre part, la porte-parole du commissariat de Huíla a également évoqué l'arrestation d'un homme de 48 ans, soupçonné d'avoir agressé sexuellement à plusieurs reprises, pendant trois ans, sa belle-fille de 11 ans, dans la commune d'Arimba. Les suspects ont été présentés à la presse ce mercredi.