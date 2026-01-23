Sénégal: Santé privée au pays - Moustapha Ba plaide pour des réformes structurelles et un financement adapté

À l'occasion du premier Congrès de la médecine privée au Sénégal, organisé jeudi 22 janvier, l'expert financier Moustapha Ba a livré une analyse approfondie des défis et opportunités du secteur privé de la santé, appelant à des réformes ambitieuses pour bâtir un système de santé plus performant, équitable et durable.

Face à une croissance démographique soutenue, une urbanisation rapide et une évolution des besoins sanitaires, le Sénégal, à l'instar de nombreux pays en développement, est confronté à des défis majeurs. Une population jeune et en constante augmentation exerce une pression croissante sur le système de santé, notamment dans les grandes agglomérations comme Dakar, Thiès ou Touba. Si le secteur public demeure essentiel et structurant, il montre aujourd'hui certaines limites : saturation des hôpitaux, insuffisance d'infrastructures spécialisées, délais d'attente prolongés et contraintes budgétaires.

Ces difficultés ont favorisé l'essor progressif du secteur privé de la santé, désormais considéré comme un acteur complémentaire et incontournable. Cliniques privées, cabinets médicaux, laboratoires d'analyses, pharmacies et centres spécialisés contribuent à diversifier l'offre de soins, à améliorer l'accessibilité, la qualité et la rapidité des prestations, tout en participant à la création d'emplois qualifiés. Selon Moustapha Ba, le secteur privé assure aujourd'hui près de 40 % des prestations de soins au Sénégal.

Un environnement réformé mais encore perfectible

L'expert financier a rappelé les nombreuses réformes engagées par l'État, notamment la mise en oeuvre de la Couverture maladie universelle (CMU), la réorganisation des régions médicales, l'évolution du financement basé sur les résultats, la montée en puissance de la formation médicale et le développement de pôles spécialisés. Ces efforts, combinés à la promotion des partenariats public-privé (PPP) et à l'ouverture aux investissements privés, créent un environnement globalement favorable.

Toutefois, les défis demeurent considérables : déficit d'infrastructures modernes, coût élevé et renouvellement difficile des plateaux techniques, augmentation des maladies chroniques comme le diabète, nécessité d'harmoniser la qualité des soins sur l'ensemble du territoire et attentes citoyennes de plus en plus fortes, alimentées par l'accès à l'information via Internet.

Moderniser le cadre réglementaire

Parmi les leviers de développement identifiés, Moustapha Ba place en priorité la modernisation et la stabilisation du cadre réglementaire. Jugé souvent long, complexe, insuffisamment harmonisé et parfois inadapté aux innovations (télémédecine, imagerie avancée, chirurgie ambulatoire, intelligence artificielle), ce cadre freine l'investissement privé.

Il préconise la clarification et la simplification des textes, la définition de normes architecturales adaptées - notamment pour les cliniques souvent installées dans des bâtiments réaménagés -, l'harmonisation des règles de sécurité et des niveaux de qualification du personnel, ainsi que l'accélération de la délivrance des autorisations administratives. « Un cadre stable attire l'investissement, un cadre moderne stimule la qualité et un cadre lisible protège les patients », a-t-il souligné, plaidant également pour une régulation de l'innovation qui l'accompagne plutôt que de la freiner, à travers des zones pilotes ou des "sandbox" réglementaires.

Faciliter l'accès au financement

Le financement constitue un autre frein majeur à la croissance du secteur privé. Les établissements de santé font face à des taux d'intérêt élevés, à des difficultés de mobilisation de garanties, à l'absence de fonds d'investissement spécialisés et au coût prohibitif des équipements biomédicaux. Moustapha Ba a insisté sur l'importance du renforcement des fonds propres des cliniques, condition essentielle pour accéder au crédit bancaire.

Parmi les pistes de solution évoquées figurent la création de mécanismes de financement dédiés (fonds d'investissement santé, crédits bonifiés, garanties publiques), les cofinancements entre l'État, les banques et les institutions sous-régionales, ainsi que la promotion du leasing biomédical. Ce dernier permettrait aux structures privées d'acquérir des scanners, IRM, équipements de laboratoire ou blocs opératoires modernes sans immobiliser des centaines de millions de francs CFA. Il a également appelé à simplifier l'accès au financement pour les jeunes spécialistes, nombreux à renoncer à ouvrir un cabinet faute de garanties financières.

Faire de la qualité un standard

Pour assurer la prospérité et la crédibilité du secteur privé, la qualité des soins doit devenir un standard commun. La certification, loin d'être une contrainte, est selon Moustapha Ba un outil de performance, un gage de confiance et un avantage compétitif. Outre la norme ISO 9001, il a mis en avant la norme ISO 7101 version 2023, spécifiquement dédiée au secteur de la santé et couvrant l'ensemble des processus hospitaliers : gouvernance, digitalisation, sécurité des patients, traçabilité des actes, circuits du médicament, gestion des risques et indicateurs de performance.

Bien que cette norme soit encore peu répandue en Afrique, quelques établissements au Sénégal et en Côte d'Ivoire ont déjà engagé le processus, ouvrant la voie à une montée en gamme des structures privées.

Investir dans le capital humain

Enfin, l'expert financier a insisté sur le rôle central des ressources humaines. « Aucun système de santé n'est plus fort que ses ressources humaines », a-t-il rappelé. Si le Sénégal dispose de médecins et de spécialistes compétents, le pays doit faire face à une concurrence internationale accrue et à un besoin croissant de compétences spécialisées.

Attirer et retenir les talents passe, selon lui, par des conditions de travail attractives, des carrières clairement définies, une reconnaissance professionnelle renforcée et une gestion moderne des ressources humaines. Autant de conditions nécessaires pour faire du secteur privé de la santé un pilier durable du système sanitaire sénégalais.

En conclusion, Moustapha Ba a appelé à une action concertée de l'État, du secteur privé et des partenaires financiers afin de lever les obstacles structurels et de transformer le potentiel de la médecine privée en véritable levier de développement sanitaire et économique pour le Sénégal.