Sénégal: Solidarité aux groupes vulnérables - Plus d'un million de FCFA injecté pour appuyer des enfants orphelins

Dakar a abrité jeudi 22 janvier la cérémonie officielle de lancement du programme de versement des allocations destinées aux orphelins sénégalais pris en charge par la Ligue Islamique Mondiale. D'un montant supérieur à 1 millions 500 FCFA, ce programme d'appui cible au total, 2 771 orphelins issus de plusieurs régions du pays. Il s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la solidarité et de protection des couches les plus vulnérables.

La rencontre s'est tenue en présence des autorités étatiques, de partenaires internationaux et de représentants de la Ligue Islamique Mondiale. Elle a été présidée par M. Oumar Samb, conseiller technique du ministère de la Famille et des Solidarités, représentant Madame le ministre.

Dans son allocution, M. Samb a transmis les salutations du ministre de la Famille et des Solidarités à l'ensemble des participants, tout en soulignant l'importance stratégique de cette initiative. « Cette mission que met en oeuvre la Ligue Islamique Mondiale au Sénégal est en droite ligne des attributions du ministère de la Famille, qui vise à accompagner et à apporter l'assistance du gouvernement aux groupes vulnérables, notamment les familles, les femmes et les enfants en situation de vulnérabilité », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que les orphelins constituent une cible prioritaire des politiques sociales de l'État, avant de présenter Mme Fatou Balgué, Directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants, dont l'engagement en faveur des enfants vulnérables, handicapés et orphelins a été salué par l'assistance. La présence de cette dernière, a-t-il expliqué, témoigne de l'importance accordée par le ministère à ce partenariat naissant avec la Ligue Islamique Mondiale.

Oumar Samb a également mis en exergue les multiples domaines d'intervention de la Ligue Islamique Mondiale, notamment la santé, l'éducation, la construction d'infrastructures sociales et de lieux de culte, ainsi que l'assistance humanitaire aux populations victimes de chocs, à l'image des inondations récentes liées au changement climatique. Il a rappelé l'existence, au sein du ministère, de plusieurs mécanismes de solidarité nationale Fonds de solidarité nationale, Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, Commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience qui partagent les mêmes cibles que la Ligue.

Dans cette dynamique, le conseiller technique a invité la représentation régionale de la Ligue à soumettre un protocole de convention, en vue de l'élaboration d'un plan d'action conjoint portant, entre autres, sur la construction de salles de classe dans les zones défavorisées, l'extension de la bourse de sécurité familiale et l'assistance aux victimes de catastrophes naturelles.

Prenant la parole à son tour, M. Abdalha Khalid Al Otheimin, Directeur régional de la Ligue Islamique Mondiale, à qui les propos sont interprétés par Dr Mohamed Said Ba, a justifié le choix porté sur les orphelins, qu'il considère comme des piliers de la société de demain. « Les orphelins sont des éléments de la société qui méritent une prise en charge totale. Dans un hadith, il est dit que celui qui s'en occupe sera voisin du paradis. Miser sur leur éducation et leur santé, c'est participer au développement durable de la société », a-t-il affirmé.

Il a précisé que plus de 1 500 orphelins bénéficient déjà d'une prise en charge financière représentant une enveloppe globale de 1 milliard 100 millions de francs CFA, distribuée à Dakar et dans les régions, en parfaite cohérence avec les programmes humanitaires de la Ligue déployés à travers le monde.