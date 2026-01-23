communiqué de presse

Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) à sa 1325e réunion tenue le 22 janvier 2026 et portant examen de la transition politique en République de Guinée :

Le Conseil de paix et de sécurité,

Rappelant toutes ses décisions et déclarations antérieures sur la situation en Guinée, en particulier le Communiqué [PSC/PR/COMM.1284.1 (2025)] adopté à sa 1284e réunion tenue le 19 juin 2025 sur l'examen du rapport de la mission de terrain en République de Guinée, qui s'est déroulée les 30 et 31 mai 2025, le Communiqué [PSC/PR/COMM.1212 (2024)] adopté à sa 1212e réunion tenue le 20 mai 2024, et le Communiqué [PSC/PR/COMM.1030 (2021)] adopté à sa 1030e réunion tenue le 10 septembre 2021 ;

Réaffirmant l'engagement de l'UA à respecter l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité nationale de la Guinée ; et réaffirmant également la solidarité et l'engagement de l'UA à continuer d'accompagner le peuple guinéen dans sa quête de promotion du constitutionnalisme et de la gouvernance démocratique ;

Prenant note de l'allocution d'ouverture de S.E. l'Ambassadeur Jean-Léon Ngandu Illunga, Représentant permanent de la République démocratique du Congo (RDC) auprès de l'UA et Président du CPS pour le mois de janvier 2026, de la déclaration liminaire de S.E. Mahmoud Ali Youssouf, Président de la Commission de l'UA, de la déclaration de S.E. l'Ambassadeur Harold Saffa, Représentant permanent de la République de Sierra Leone représentant le Président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), ainsi que la déclaration de S.E. le Dr Morissada Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger ; et

Agissant en vertu de l'article 7 de son Protocole, le Conseil de paix et de sécurité :

1. Se félicite des mesures positives prises dans le cadre de la mise en oeuvre de la feuille de route de la transition politique en République de Guinée, qui ont abouti à l'organisation réussie de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 ;

2. Félicite le peuple guinéen pour son engagement ferme en faveur de la promotion de la démocratie et de l'État de droit, qui s'est traduit par le déroulement pacifique et ordonné de l'élection présidentielle ;

3. Félicite S.E. Mamady Doumbouya, Président de la République de Guinée, et l'encourage à honorer ses engagements en faveur du rétablissement de la dignité du peuple guinéen ;

4. Décide de lever la suspension de la participation de la République de Guinée aux activités de l'UA, conformément aux dispositions de l'article 26 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, et invite la République de Guinée à reprendre immédiatement sa participation aux activités de l'Union ;

5. Exprime sa profonde gratitude à la Commission pour avoir accompagné la République de Guinée dans sa transition politique, notamment par le biais de la Facilité africaine de soutien aux transitions inclusives (FASTI), par le renforcement des capacités et la formation, le déploiement de la mission de solidarité pour observer le référendum constitutionnel et l'envoi d'une mission d'observation électorale pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 ;

6. Salue également les efforts déployés par la CEDEAO pour soutenir la transition politique en Guinée ;

7. Souligne la nécessité pour la Commission et la FASTI de continuer à soutenir la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance après la période de transition en République de Guinée ;

8. Encourage le gouvernement guinéen à renforcer la gouvernance inclusive et la réconciliation en vue de consolider la cohésion et la stabilité nationales ; et appelle à l'organisation en temps opportun des élections législatives afin de mener à bien la mise en oeuvre de la feuille de route de la transition politique ;

9. Exhorte les États membres, la CEDEAO et les Nations Unies, ainsi que les autres partenaires internationaux, à continuer de soutenir la stabilisation et le développement durable en République de Guinée ;

10. Demande au Centre de l'UA pour la reconstruction et le développement post-conflit de promouvoir la relance économique et de s'attaquer de manière holistique aux causes structurelles profondes du changement anticonstitutionnel de gouvernement de septembre 2021 ;

11. Charge la Commission de l'UA de continuer à dialoguer avec les autres États membres de l'UA en transition politique et à les soutenir, en vue d'accélérer l'achèvement de leurs processus de transition politique et de faciliter le retour rapide à l'ordre constitutionnel ;

12. Attend avec intérêt les propositions de la Commission de l'UA relatives aux mesures à prendre pour accompagner et soutenir tous les États membres de l'UA en transition politique ; et

13. Décide de rester activement saisi de la question.