Angola: Baisse des décès dus au paludisme à Cunene en 2025

Ondjiva — Cent quatre-vingt-une personnes sont décédées du paludisme dans les différents centres de santé de la province de Cunene en 2025, soit 73 décès de moins qu'en 2024.

Durant cette période, le secteur a enregistré un total de 141 682 cas de paludisme dans les 14 municipalités, soit 21 758 cas de plus qu'à la même période de l'année précédente. Ces données ont été présentées à l'ANGOP ce mercredi par le responsable du programme de lutte contre le paludisme à Cunene, Carlos Nunes, qui a indiqué que la baisse des décès était due au diagnostic et au traitement précoces de la maladie.

Concernant l'augmentation des cas de paludisme, Carlos Nunes a expliqué qu'elle était due à une épidémie survenue dans le village de Calueque, dans la municipalité d'Ombadja, mais qu'une intervention rapide avait permis d'éviter des décès dans la communauté.

Il a annoncé que les zones les plus touchées de la région sont les municipalités de Cuvelai, Ombadja et Naulila, où le programme concentrera ses efforts sur l'intensification des campagnes de sensibilisation aux mesures préventives, au dépistage rapide et au traitement. Sans donner de chiffres précis, il a indiqué que, dans le cadre des mesures préventives, le secteur de la santé distribue des moustiquaires aux femmes enceintes, aux enfants de moins de cinq ans et aux personnes âgées.

Carlos Nunes a souligné qu'une formation au dépistage rapide et au traitement des cas de paludisme est prévue pour 100 agents de développement communautaire et sanitaire (ADECOS) au cours du premier trimestre, dans la région frontalière avec la République de Namibie.

Le département de santé de Cunene compte 162 unités de santé réparties dans 14 municipalités : Cuanhama, Cahama, Cuvelai, Curoca, Ombadja, Namacunde, Cafima, Nehone, Chiedi, Mupa, Chissuata, Naulila, Chitado et Humbe.