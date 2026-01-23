Angola: Vol de matériel électrique - La cité de Luena privée d'électricité

21 Janvier 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par TC/YD/LUZ

Luena — La cité « Heróis de Cangamba », située dans la ville de Luena, province de Moxico, est privée d'électricité suite à un acte de vandalisme visant les câbles électrique, a appris l'ANGOP ce mercredi.

Selon un communiqué de presse de la Société nationale de distribution d'électricité (ENDE), auquel l'ANGOP a eu accès, cet acte de vandalisme a plongé dans le noir 425 foyers. ENDE assure que ses équipes techniques sont sur place pour évaluer la situation et rétablir le courant au plus vite.

La société condamne fermement l'acte de vandalisme susmentionné, qui « compromet la continuité de l'approvisionnement en énergie, et appelle à la collaboration de la communauté pour signaler de tels comportements ». La cité de Luena, inaugurée en 2022, accueille plus de deux mille personnes.

