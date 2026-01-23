Angola: Le Minea présente un projet de distribution d'eau à Moçâmedes

21 Janvier 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par OPF/VIC/BS

Luanda — Le projet de réhabilitation et d'extension du réseau de distribution d'eau potable et d'eaux usées de la ville de Moçâmedes a été présenté mercredi à Moçâmedes par le ministère de l'Énergie et des Eaux (Minea) aux autorités de la province du Namibe.

L'événement, dirigé par la Directrice nationale des Eaux, Elsa Ramos, prévoit des travaux de réhabilitation de l'ensemble du système de traitement et l'extension du réseau afin de desservir plus de 14 000 nouveaux logements. Selon un communiqué de presse du Minea transmis à l'ANGOP, les travaux débuteront fin janvier et devraient être achevés 28 mois plus tard. Le projet indique que, dans une première phase, seront concernés les quartiers 04 de Março, Juventude, Saco Mar et Cambongue, visant à améliorer la qualité de vie de milliers de familles dans cette ville.

