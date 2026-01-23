Angola: Le Centre historique de Mbanza Kongo crée des ateliers artistiques

Mbanza Kongo — Le comité de gestion participative du Centre historique de Mbanza Kongo, dans la province du Zaïre, prévoit de créer cette année des ateliers artistiques afin de dynamiser les activités et événements culturels de cette ville angolaise inscrite au patrimoine mondial.

Cette information a été communiquée à la presse ce mercredi à Mbanza Kongo par le directeur technique du Centre historique, Biluka Nsakala Nsenga, qui a souligné que la mise en oeuvre de ce projet offrira aux artisans locaux des espaces suffisants pour commercialiser leurs produits.

« L'année dernière, nous avons élaboré un programme visant à promouvoir les arts dans tous les domaines ici à Mbanza Kongo. Ce programme prévoit notamment la création d'ateliers d'arts pour encourager et promouvoir cette activité dans la région », a-t-il réaffirmé. Biluka Nsakala Nsenga a indiqué qu'une subvention avait été demandée au Fonds du patrimoine mondial pour la mise en oeuvre de ce projet et que le Fonds du patrimoine africain s'efforce actuellement de transférer cette somme à l'Institut national du patrimoine culturel.

« Je parle de sculpture, de musique, de danse, de théâtre, bref, de tout art sous ses diverses formes », a-t-il souligné, ajoutant que, dans un premier temps, deux ateliers seront créés, l'un dans le quartier de Bela Vista et l'autre près de l'ancienne cathédrale (Kulumbimbi). Interrogé sur l'état actuel de conservation des sites et monuments historiques de Mbanza Kongo, le responsable a indiqué que le comité de gestion participative, en partenariat avec les autorités traditionnelles locales, mène des actions d'éducation et de sensibilisation auprès de la population sur l'importance de la protection de la zone tampon.

Il a précisé que, dans le cadre du programme de requalification de la ville de Mbanza Kongo, prévu prochainement, certains sites et monuments historiques seront restaurés, notamment Kulumbimbi et certaines sources d'eau naturelles qui entourent la ville. « L'ancienne cathédrale présente déjà des fissures dans certaines parties de sa structure. Le Centre historique, en partenariat avec le ministère de la Culture, s'efforce de recruter une entreprise compétente et spécialisée pour les travaux de restauration de Kulumbimbi », a-t-il conclu.