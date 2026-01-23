Burkina Faso: Titrisation de créances de la SONABHY - 34,344 milliards F CFA mobilisés sur le marché financier régional

La Bourse régionale des valeurs mobilières a admis à sa cote le premier Fonds commun de titrisation de créances de la Société nationales burkinabè d'Hydrocarbures (FCTC, SONABHY 8,1% 2025-2031 ), jeudi 22 janvier 2026, à Ouagadougou.

La Société nationale burkinabè d'Hydrocarbures (SONABHY) a choisi de diversifier ses sources de financements, d'optimiser la gestion de sa trésorerie et de mobiliser des ressources stables pour soutenir durablement ses missions stratégiques au service de l'économie nationale.

Ce, à travers l'émission d'obligations sur le marché financier régional. Dans cet élan, la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a admis à sa cote le premier Fonds commun de titrisation de créances de la nationale des hydrocarbures (FCTC, SONABHY 8,1% 2025-2031), jeudi 22 janvier 2026, à Ouagadougou.

Pour le représentant du directeur général de la BRVM, Moussa Davou, cette opération marque une évolution majeure dans la façon dont l'Etat sollicite le marché financier en offrant sa garantie à une société d'Etat pour recourir au mécanisme de la titrisation pour lever les ressources nécessaires au financement des investissements structurants pour la sécurité énergétique au Burkina Faso. « Le Burkina Faso est un émetteur de référence sur le marché obligataire de la BRVM, avec environ 2200 milliards F CFA levés, à ce jour », a-t-il apprécié.

Selon lui, ce nouveau titre admis sur le marché obligataire de la BRVM a permis de mobiliser 34,344 milliards F CFA sur le marché financier régional de l'UEMOA pour un montant recherché de 30 milliards FCFA, soit 114% du montant cible de l'opération. D'après M. Davou, l'admission de ce titre à la cote de la BRVM vient consolider la part de plus en plus grandissante des FCTC sur le marché.

« La réalisation et le succès de cette émission obligataire qui est destinée au financement de la construction d'infrastructures de stockage d'hydrocarbures dénote de la qualité de la signature de l'Etat burkinabè et de la capacité de mobilisation des ressources qu'offre notre marché », a-t-il reconnu.

Un levier stratégique de financement

M. Davou, par ailleurs, a encouragé les autres sociétés d'Etat et les entreprises du secteur privé burkinabè à emboîter le pas de la SONABHY afin de tirer le meilleur profit de leur stock de créances et à explorer toutes les autres opportunités qu'offre le marché boursier régional.

Le conseiller technique, Mouni Nikièma, représentant le directeur général de la SONABHY, a indiqué que la cotation en bourse est bien plus qu'une opération financière. « Elle traduit un choix stratégique clair de diversifier les sources de financements pour soutenir la mise en œuvre des projets structurants de la SONABHY », a-t-il justifié.

A travers cette opération, a-t-il poursuivi, la SONABHY offre aux investisseurs, l'opportunité de participer à une aventure économique porteuse de valeurs ajoutées, de croissance et d'impact financier.

Il a assuré qu'en intégrant le Fonds commun de titrisation des créances à la BRVM, la SONABHY s'engage à respecter les plus hauts standards de transparence, de performance et de responsabilité. Tout en formulant le vœu que cette opération inspire d'autres entreprises et institutions à recourir au marché financier comme levier stratégique de financement du développement durable, il a réitéré l'engagement de la SONABHY à honorer la confiance des investisseurs.

De l'avis du représentant de la société de gestion, « Joseph Titrisation », Williams Kouman, la réussite de cette opération de titrisation confirme la maturité croissante du marché financier de l'UEMOA et sa capacité à offrir des solutions de financement innovantes, crédibles, adaptées aux besoins de nos économies.

« Chez Joseph Titrisation, nous sommes pleinement engagés à accompagner les Etats ainsi que les entreprises publiques et privées, dans la mise en œuvre de solutions de financement responsables, durables et créatrices de valeur », a-t-il déclaré.

La directrice du marché des capitaux de la Société burkinabè d'Intermédiation financière (SBIF), Gisèle Colgo, pour sa part, a confié que sa structure a, tout au long de l'opération, assuré une large diffusion des titres auprès des investisseurs, garanti une information claire, transparente et rigoureuse, qui a contribué à la réussite commerciale et financière de cette émission.

A l'occasion, des plaques commémoratives ont été décernées à la SONABHY, aux arrangeurs, conseils, auditeurs ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers, pour avoir œuvré au succès de l'opération.