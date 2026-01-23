Burkina Faso: Cinéma - La série « Femmes au foyer » bientôt sur les antennes de la télévision nationale

La réalisatrice et productrice burkinabè Kady Traoré a annoncé, jeudi 22 janvier 2025, à Ouagadougou, le lancement officiel de sa nouvelle série télévisée intitulée « Femmes au foyer » prévu le 6 février prochain.

La réalisatrice et productrice, Kady Traoré a levé le voile sur sa nouvelle production audiovisuelle intitulée « Femmes au foyer », lors d'une conférence de presse, jeudi 22 janvier 2026 à Ouagadougou. Cette série télévisée, composée de 25 épisodes de 26 minutes chacun, se veut un miroir des réalités sociales vécues par l'autre moitié du ciel.

Selon la productrice, « Femmes au foyer » est une œuvre cinématographique profondément enracinée dans le vécu quotidien. Elle met en scène des femmes qui aspirent à faire carrière dans l'entrepreneuriat ou à s'épanouir professionnellement, mais qui se heurtent souvent aux pesanteurs sociales, culturelles et familiales.

Le lancement est prévu le 6 février 2026 dans la salle Sembène Ousmane de l'hôtel Azalai à Ouagadougou en direct sur les antennes de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB). Pourquoi le choix de la RTB ? A cette interrogation des journalistes, la réalisatrice a répondu que c'est un rêve qui devient réalité. « Mon souhait était que cette série commence à la RTB, une chaîne de chez nous, avec nos réalités racontées par nous-mêmes », a-t-elle confié.

Quant aux responsables de la télévision nationale, l'adhésion à ce projet est totale. Le directeur commercial et marketing de la RTB, Ahandi Jonathan Ouoba, a qualifié « Femmes au foyer » d'une série originale au contenu authentique, reflétant les réalités socioculturelles du Burkina et du continent. Il a expliqué que l'acquisition de cette production s'inscrit dans la dynamique d'amélioration continue et d'enrichissement des contenus audiovisuels de la télévision nationale, conformément à la vision des premières autorités.

M. Ouoba a ajouté qu'après la soirée de lancement, la RTB prévoit la diffusion de la série à partir du mois de mars, avec l'ambition de programmer aux heures de plus forte audience, afin de permettre au plus grand nombre de téléspectateurs burkinabè de suivre cette production nationale.