Angola: Le MPLA condamne les abus sexuels sur mineure et réclame une justice rigoureuse

Luanda — Le chef du groupe parlementaire du MPLA, Reis Júnior, a condamné ce jeudi le crime d'abus sexuel commis sur la mineure Belma, dont la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, et a appelé à ce que justice soit rendue avec rigueur et que les auteurs de ces actes soient tenus responsables.

Lors de sa déclaration politique trimestrielle, le parlementaire a souligné l'importance de l'humanisme et de la protection absolue des enfants, considérant ce devoir comme une responsabilité de l'État et un engagement non négociable de la société. Reis Júnior a rappelé que le Parlement est l'organe représentatif politique et institutionnel le plus important d'Angola, l'espace où s'exprime la volonté souveraine du peuple.

Autorités locales

Le chef du groupe parlementaire du MPLA a réitéré, à cette occasion, son soutien à l'institutionnalisation des autorités locales, soulignant la nécessité d'une convergence politique, d'un dialogue institutionnel et d'un fort sens de l'État dans l'exercice du travail parlementaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a souligné que l'amélioration de la qualité de la production législative est un pilier de la gouvernance, de la transparence et de l'efficacité de l'administration publique, mettant en relief l'importance des lois comme fondement d'un État démocratique juste au service du citoyen.

Parmi les décrets approuvés ce jeudi, il a souligné la proposition qui modifie la loi n° 22/21 du 18 octobre relative au passeport angolais et au régime d'entrée et de sortie des citoyens nationaux, qui introduit des données biométriques dans le passeport électronique. Il a souligné que ce document, conforme aux normes internationales, permettra de réduire les risques de falsification et de fraude et d'accroître la crédibilité et la mobilité des citoyens angolais.

Concernant le chapitre économique, le député du MPLA a mis en avant le fait que le Fonds monétaire international (FMI) a félicité l'exécutif angolais pour le succès des réformes économiques entreprises en 2017, qui ont permis au pays de connaître une croissance économique ces dernières années. À cet égard, il a défendu la nécessité de conjuguer réformes structurelles, rigueur budgétaire et gestion efficace des ressources publiques avec la protection des citoyens les plus vulnérables, notamment les jeunes.