Madagascar: UTOP/17e Édition - Le défi sport-aventure lancé

L'Ultra Trail des Ô Plateaux (UTOP) vivra sa 17e édition du 1er au 3 mai 2026 avec des parcours encore plus exigeants, une ouverture internationale renforcée et une place accrue accordée à l'inclusion pour cette année. La conférence de presse tenue jeudi en fin d'après-midi à l'hôtel Radisson Blu, situé à Tana Water Front à Ambodivona, en présence des différents sponsors, a donné le ton du lancement.

Devenu au fil des ans le plus grand rassemblement sportif du pays, l'Ultra Trail des Ô Plateaux, connu sous l'abréviation UTOP, réunira une nouvelle fois plusieurs milliers de coureurs à Madagascar. Les organisateurs entendent rassembler plus de 3 000 participants et aller encore plus loin, avec des parcours modifiés, des distances allongées et des défis repensés pour les athlètes les plus aguerris.

Au-delà de la performance sportive, l'UTOP reste fidèle à sa vocation sociale et environnementale. L'épreuve mettra de nouveau en avant l'inclusion avec le KIDS Para-Trail et l'UTOP Para-Trail, permettant à des enfants et à des adultes en situation de handicap de participer grâce à des joëlettes.

La dimension internationale est également au coeur de cette 17e édition. En partenariat avec le Grand Raid de La Réunion, plusieurs vainqueurs malgaches auront l'opportunité de participer à des courses majeures à l'étranger, du Trail de Bourbon au Dodo Trail à l'île Maurice, en passant par l'UT4M de Grenoble.

Des nouveautés sportives marqueront fortement cette édition. L'Eau Vive Ultra-Trail passera par Marozevo et s'allongera pour atteindre une distance totale de 145 km à finir en moins de 45 heures. Le Corsair X-Trem devient le Corsair X-Trem 100, un ultra de 105 km et 4 110 m de dénivelé positif, tandis que le MCB Semi-Trail et l'Orange T-Rail bénéficieront d'un nouveau tracé plus exigeant.