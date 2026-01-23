Madagascar: Volleyball/Zone 7 - La fusion Mama/Cosfa/ASI vise le trophée

L'union fait la force. Trois clubs de la capitale, habitués au carré final du championnat de Madagascar, forment une équipe pour pouvoir défendre au mieux les couleurs nationales à la 30e édition du championnat des clubs de la CAVB Zone 7. Ces clubs ont de l'expérience dans cette joute régionale. La compétition se déroulera du 27 février au 7 mars à Victoria, aux Seychelles.

Le club Mama, deuxième meilleure formation masculine malgache à ce niveau, constituera l'ossature de l'équipe. Il sera renforcé par des joueurs issus du Cosfa et de l'Akany Sambatra Itaosy (ASI). Outre les pièces maîtresses des Assureurs comme Tsiry et Bertho, cinq éléments chacun des Militaires et du club d'Itaosy rejoindront le groupe. Citons, entre autres, les attaquants Rado et Noah ainsi que le libéro Fandresena pour l'ASI et, du côté du Cosfa, les attaquants comme Jos, Nico et Willot, sans oublier l'expérimenté passeur Tahiry.

« Nous avions abordé cette fusion entre Mama et Cosfa juste après le championnat national version 2025. C'est Mama qui est officiellement engagé. Cosfa ainsi qu'ASI viennent, quant à eux, en renfort. Ce sont leurs coaches respectifs qui désignent leurs éléments disponibles et surtout en pleine forme », explique le premier responsable du club Mama, Thierry Robsell Antonio.

Les joueurs ont entamé leur préparation collective depuis la semaine dernière, avec un accent particulier mis, pour l'heure, sur le renforcement de la condition physique. À l'issue de cette phase, seuls les éléments les plus performants et combatifs seront retenus pour composer l'équipe qui effectuera le déplacement aux Seychelles.

«Nous connaissons bien nos adversaires. Les Réunionnais ont prouvé leur suprématie ces quatre dernières années. C'est à nous de préparer la tactique pour les surpasser. L'objectif de cette fusion d'expérimentés et de jeunes est d'arriver en finale ou, pourquoi pas, décrocher le trophée», confie l'attaquant et dirigeant du Cosfa, José Théophile Razanakotonirina alias « Jos ».

Côté financier, «nous, les dirigeants de Mama et Cosfa, sommes en train de trouver les moyens nécessaires pour pouvoir concrétiser ce déplacement. Nous avons aussi un partenaire et les démarches sont en cours», souligne Thierry Robsell Antonio. L'équipe aura encore plus d'un mois pour consolider la cohésion, outre la condition physique.