Madagascar: Une amitié culturelle de longue date

Organisée hier au Radisson Blu, la célébration du 10e anniversaire de l'ouverture de l'ambassade de la République de Corée à Madagascar a réuni diplomates et acteurs culturels autour d'une coopération bilatérale en plein essor.

Dix années de présence diplomatique, dix années de coopération et de dialogue renforcé. La célébration du 10e anniversaire de l'ouverture de l'ambassade de la République de Corée à Madagascar, tenue hier au Radisson Blu, a rassemblé les communautés Tsingu, des ambassadeurs, ainsi que les membres de l'ambassade de la République de Corée, dans une atmosphère à la fois solennelle et conviviale.

Cette rencontre a permis de revenir sur une relation bilatérale marquée par des avancées significatives sur les plans économique, culturel et politique. Depuis l'installation officielle de l'ambassade en 2017, année durant laquelle Lim Sang-woo, le premier ambassadeur de la République de Corée, a exercé à Madagascar, les liens entre les deux pays n'ont cessé de se renforcer. Si de nombreux acquis ont été enregistrés, les responsables ont souligné que cette décennie ouvre surtout la voie à un approfondissement encore plus ambitieux de la coopération.

L'événement s'est tenu en présence de Park Ji-hyun, ambassadrice de la République de Corée à Madagascar, et de Lim Sang-woo, ambassadeur de la diplomatie publique du ministère des Affaires étrangères de la République de Corée, confirmant l'importance accordée à la diplomatie culturelle dans les relations entre les deux pays.

Parmi les temps forts de la célébration figurait l'interview de l'ambassadrice et de l'ancien premier ambassadeur, qui est revenu sur les débuts de la mission diplomatique et sur la création de la communauté Tsingu, fondée en 2019. Cette initiative culturelle, aujourd'hui à sa quatrième promotion, rassemble des Malgaches engagés dans la promotion et la découverte de la culture coréenne à Madagascar.

Véritable levier de diplomatie culturelle, Tsingu joue un rôle clé dans le renforcement des échanges, la compréhension mutuelle et le rapprochement des peuples malgache et coréen. Par ses actions, la communauté contribue à humaniser la coopération bilatérale et à l'ancrer durablement dans la société civile.

Après dix ans de coopération, cette célébration a rappelé que l'heure est désormais à la consolidation et à l'intensification du partenariat, au service d'une amitié durable entre Madagascar et la République de Corée.