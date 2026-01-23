Madagascar: Ambositra - Deux enseignants écroués pour violences sexuelles

Mandat de dépôt. Deux enseignants ont été incarcérés à Ambositra, l'un mardi et l'autre mercredi. Ils ont été poursuivis pour violences sexuelles sur mineures.

Le premier dossier concerne un professeur du Collège d'enseignement général Soatanana. Il est soupçonné d'avoir enlevé une élève de 17 ans du Lycée Ambohimahazo. L'examen médical a confirmé que la jeune fille est enceinte, ce qui alourdit la gravité des faits reprochés. À l'issue de sa comparution, l'enseignant a été placé sous les verrous, en attendant son procès.

Le second cas, tout aussi choquant, implique un instituteur d'une Ecole primaire publique. Il aurait violé une fillette de 10 ans, son élève, en la menaçant de garder le silence. C'est à cause de douleurs persistantes que l'enfant a fini par révéler son calvaire à sa mère. L'affaire a été portée devant le parquet le 20 janvier et l'auteur présumé a également été enfermé.

Le Commissariat de la Sécurité Publique d'Ambositra explique qu'il poursuit activement la lutte contre les violences faites aux enfants et encourage la population à signaler tout comportement suspect.