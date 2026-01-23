Afrique: Nouvelle session de la Haute Commission Mixte de partenariat maroco-sénégalaise

22 Janvier 2026
Libération (Casablanca)

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a eu un entretien téléphonique, mercredi soir, avec son homologue sénégalais, Ousmane Sonko, au cours duquel les deux parties sont convenues de la tenue de la 15e session de la Haute Commission Mixte de partenariat maroco-sénégalaise, comme prévu, les 26 et 27 janvier à Rabat.

Il sera également procédé à l'organisation, en marge de cette session, des travaux du Forum économique maroco-sénégalais, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement.

Cet entretien a été l'occasion de saluer la profondeur des relations exceptionnelles et stratégiques liant le Maroc et le Sénégal, sous la conduite des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et Son Excellence le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, ajoute le communiqué.

Il a également permis de souligner la solidité des relations entre les deux pays, fondées sur des bases solides et couvrant des dimensions humaines, religieuses et économiques fortes.

