Afrique: CAN 2025 au Maroc - Un succès historique salué par le Roi Mohammed VI, au service du rayonnement du continent

La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, organisée avec éclat par le Royaume du Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, restera incontestablement comme l'une des plus marquantes de l'histoire du football africain.

À l'issue de ce rendez-vous continental majeur, le Roi Mohammed VI a tenu à exprimer sa profonde reconnaissance à l'ensemble des composantes de la Nation marocaine pour leur contribution déterminante à la réussite de cette manifestation d'envergure.

Dans un message empreint de fierté et de gratitude, le Souverain a salué l'engagement exemplaire des citoyens marocains, dans toutes les villes hôtes du Royaume, soulignant l'effort collectif consenti pour faire de cette CAN un succès unanimement reconnu et salué à travers le monde. L'enthousiasme populaire, l'hospitalité légendaire et la mobilisation sans faille des Marocains ont offert à l'Afrique et au monde un visage moderne, organisé et chaleureux du Royaume.

Le Roi a également adressé ses compliments aux millions de Marocains - femmes, hommes et enfants - qui n'ont cessé de soutenir leur équipe nationale avec ferveur et dignité. Classée aujourd'hui parmi les huit meilleures sélections mondiales, l'équipe du Maroc incarne les fruits d'une politique sportive et infrastructurelle ambitieuse, adossée à une vision stratégique de long terme.

Au-delà des performances sportives, cette CAN 2025 aura constitué une vitrine éclatante des avancées structurelles et du bond qualitatif réalisé par le Maroc sur la voie du développement et du progrès. Infrastructures modernes, organisation maîtrisée, sécurité renforcée et mise au centre du citoyen : autant d'éléments qui témoignent d'un modèle marocain singulier et performant, fondé sur une vision claire et cohérente.

Certes, la finale opposant le Maroc au Sénégal a été assombrie par des incidents regrettables survenus dans les toutes dernières minutes de la rencontre. Mais, comme l'a souligné le Souverain, une fois la passion retombée, l'esprit de fraternité interafricaine reprendra naturellement le dessus. Car cette réussite marocaine est aussi une réussite africaine. En offrant, sur sa terre, un mois de joie populaire et d'émotion sportive, le Maroc a contribué au rayonnement de l'Afrique et à la valorisation de son football sur la scène internationale.

Face aux tentatives de dénigrement et aux manœuvres de discrédit observées çà et là, le Roi Mohammed VI demeure convaincu que ces desseins hostiles resteront vains. La sagesse du peuple marocain, sa capacité à faire la part des choses et son attachement à la concorde prévaudront toujours sur la rancœur et la division. Rien ne saurait altérer la proximité historique entre les peuples africains ni la coopération fructueuse patiemment construite au fil des décennies.

Plus que jamais, le Royaume du Maroc réaffirme sa place de grand pays africain, fidèle aux valeurs de fraternité, de solidarité et de respect qui fondent son action sur notre continent.

Conformément à la vision éclairée de son Souverain, le Maroc poursuivra son engagement résolu en faveur d'une Afrique unie et prospère, fondée sur le partage d'expériences, d'expertises et de savoir-faire, au bénéfice de l'ensemble des peuples africains.