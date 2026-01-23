Tunisie: Le film tunisien The Voice of Hind Rajab en lice pour l'Oscar du meilleur film international

TUNIS — Le film tunisien The Voice of Hind Rajab, réalisé par Kaouther Ben Hania, figure parmi les cinq finalistes en lice pour l'Oscar du Meilleur long métrage international à l'occasion de la 98e cérémonie des Academy Awards, a annoncé jeudi l'Académie des arts et des sciences du cinéma.

Dans cette catégorie prestigieuse, l'œuvre tunisienne figure aux côtés de The Secret Agent (Brésil), Sirât (Espagne), It Was Just an Accident (France) et Sentimental Value (Norvège).

Autres nominations obtenues par les films en lice dans la catégorie Meilleur long métrage international

Au-delà de leur présence dans la catégorie du Meilleur long métrage international, plusieurs films finalistes se distinguent par une reconnaissance élargie dans d'autres catégories majeures de la 98e cérémonie des Oscars, confirmant leur rayonnement artistique et technique au sein du palmarès académique.

Le film brésilien The Secret Agent s'illustre notamment avec une nomination de Wagner Moura à l'Oscar de l'Actor in a Leading Role, ainsi qu'une présence dans les catégories Casting et Best Picture.

L'oeuvre norvégienne Sentimental Value s'impose comme l'un des films les plus nommés de cette édition, avec des nominations en Réalisation (Joachim Trier), Montage de Film, Meilleure Photographie, Acteur dans un rôle principal" (Stellan Skarsgård), Actrice dans un rôle principal (Renate Reinsve) et "Actrice dans un rôle secondaire (Elle Fanning et Inga Ibsdotter Lilleaas).

Le film espagnol Sirât figure parmi les nominés dans la catégorie Son. Le long métrage français It Was Just an Accident est, pour sa part, nommé dans la catégorie Meilleur scénario original.

Le film tunisien The Voice of Hind Rajab, demeure exclusivement sélectionné dans la catégorie du Meilleur long métrage international, une présence resserrée mais hautement symbolique, inscrivant le cinéma tunisien au coeur de la compétition mondiale la plus prestigieuse.

Sélectionnée parmi des productions issues de 86 pays et régions initialement éligibles, la création de Kaouther Ben Hania fait partie des cinq films retenus pour la phase finale, consacrant une trajectoire artistique singulière et une voix cinématographique ancrée dans l'intime et l'universel. Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la publication des listes finales dans douze catégories pour cette édition des Oscars.

Outre le Meilleur long métrage international, l'Académie a également révélé ses sélections finales dans les catégories suivantes : Court métrage d'animation, Casting, Photographie, Long métrage documentaire, Court métrage documentaire, Court métrage de fiction, Maquillage et coiffure, Musique (bande originale), Musique (chanson originale), Son et Effets visuels.

Le vote pour les nominations s'est déroulé du lundi 12 janvier au vendredi 16 janvier 2026, tandis que les nominations officielles de la 98e cérémonie ont été annoncées ce jeudi 22 janvier.

Au total, 24 catégories seront récompensées lors de cette édition. Chacune compte cinq nommés, à l'exception de celle du Meilleur film, qui en réunit dix.

La 98e cérémonie des Oscars se tiendra le dimanche 15 mars 2026 au Dolby Theatre de l'Ovation Hollywood, à Los Angeles. L'événement sera retransmis en direct sur la chaîne ABC et diffusé dans plus de 200 territoires à travers le monde.

Fondée comme un cénacle d'excellence, l'Académie des arts et des sciences du cinéma, qui rassemble plus de 11 000 artistes et professionnels de l'industrie, demeure l'institution la plus influente du paysage cinématographique mondial. Elle décerne chaque année les Oscars, les Governors Awards et les Prix scientifiques et techniques, tout en menant, à travers sa Fondation, des actions éducatives, culturelles et de préservation du patrimoine cinématographique.