Maroc: La 3e Enquête nationale sur le handicap - Un mécanisme clé pour l'évaluation des politiques publiques

La troisième Enquête nationale sur les personnes en situation de handicap constitue un mécanisme clé pour faire le point sur les politiques publiques et leur impact réel à même de les orienter vers davantage de convergence, de cohérence et d'efficacité, a affirmé, mercredi à Salé, le président de l'Observatoire national du développement humain (ONDH), Otmane Gair.

Intervenant lors d'une rencontre organisée par le Secrétariat d'Etat chargé de l'insertion sociale à l'occasion du lancement de cette Enquête nationale, M. Gair a souligné que cette initiative, qui s'inscrit dans la continuité des acquis réalisés par le Maroc, accompagne les évolutions nationales, dans le sillage des engagements internationaux du Royaume, notamment ceux liés à la mise en œuvre des conventions relatives aux droits des personnes en situation de handicap.

Au-delà de la production de données chiffrées et d'indicateurs relatifs au handicap au Maroc, aussi importants soient-ils, elle portera également sur leur analyse, leur partage et leur valorisation dans les processus de prise de décision ainsi que dans l'élaboration et l'orientation des programmes et politiques publiques, a-t-il expliqué.

Le lancement de cette 3e Enquête nationale, a-t-il poursuivi, ne constitue pas une simple opération statistique ou un exercice technique de collecte de données de terrain, mais s'inscrit dans une démarche traduisant une maturité institutionnelle avancée, fondée sur une approche multidimensionnelle, territoriale et prospective, visant à ancrer une culture des résultats et à asseoir l'action publique sur des données fiables, mesurables et issues du terrain.

Cette démarche, a ajouté M. Gair, tient compte de la complexité des phénomènes sociaux ainsi que de l'interconnexion de leurs dimensions territoriales, économiques et démographiques, notant que l'ONDH œuvre, dans ce cadre, à la promotion d'une culture de la décision publique fondée sur l'évidence et à faire de la recherche sociale un levier central de l'action publique, et non une fin en soi.

Convaincu que la production de la connaissance sociale repose sur un effort collectif et cumulatif, l'Observatoire s'est attaché, au cours des dernières années, à développer les outils de suivi et d'analyse, à renforcer la qualité des données et à consacrer l'approche participative, à travers l'ouverture sur l'ensemble des acteurs institutionnels, a-t-il dit.

Il a également souligné que les personnes en situation de handicap ne constituent pas un groupe homogène, mais renvoient à une réalité plurielle et multidimensionnelle, d'où la nécessité de politiques publiques précises, intégrées et adaptées, tenant compte des disparités territoriales, du genre, des situations socioéconomiques et des tranches d'âge, tout en garantissant l'égalité des chances et un accès équitable aux services.

Cette rencontre se tient dans un contexte national marqué par une dynamique renouvelée des politiques sociales, en droite ligne avec les Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui ont érigé le renforcement des fondements de l'Etat social en référentiel structurant de l'action publique, fondé sur la justice sociale, l'efficacité et l'équité, a relevé M. Gair.

Elle a été marquée par la signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, le Secrétariat d'Etat chargé de l'insertion sociale, le Haut-Commissariat au plan, l'ONDH et le Fonds des Nations unies pour la population, définissant le cadre général de coopération pour la réalisation de la 3e Enquête nationale sur les personnes en situation de handicap.