Afrique de l'Ouest: Dagana - Mise en service de la première centrale solaire d'Afrique de l'Ouest couplée à un système de stockage par batteries à Bokhol

Bokhol (Dagana) — La première centrale solaire photovoltaïque d'Afrique de l'Ouest couplée à un système de stockage par batteries de grande envergure, a été officiellement, mise en service, jeudi à Bokhol, dans le département de Dagana (nord).

Dénommée "Walo Storage", la centrale a été mise en service par le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, représentant le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines.

L'infrastructure a une capacité de production solaire photovoltaïque de 16 mégawatts (MW) combinée à un système de stockage par batteries de 20 mégawatts par heure (MWh), pour une production annuelle estimée à 36 gigawatts par heure (GWh).

Elle est dédiée à la régulation de la fréquence du réseau électrique national, selon les responsables de ce projet.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Ce projet constitue une réponse aux défis de stabilité, de sécurité et de flexibilité du réseau électrique national dans un contexte d'intégration progressive des énergies renouvelables", a dit le gouverneur de la région de Saint-Louis, lors de la cérémonie d'inauguration.

Il a précisé que cette réalisation s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de transition énergétique, qui vise à porter la part des énergies renouvelables à 40 % du mix énergétique.

Selon lui, le stockage par batteries permet d'absorber les variations de la production solaire, de stabiliser la fréquence du réseau et de réduire le recours aux moyens thermiques traditionnellement utilisés pour le réglage de fréquence.

"Sur le plan environnemental, a-t-il poursuivi, la centrale devrait permettre d'éviter environ 26. 600 tonnes d'émissions de dioxyde de carbone par an, soit l'équivalent d'émissions annuelles de plus de 18. 000 véhicules".

Le projet de centrale a généré 217 emplois locaux durant sa phase de construction et prévoit une trentaine d'emplois permanents en phase d'exploitation, selon les responsables.

Sur le volet social, le projet va assurer l'électrification solaire de stations de pompage, l'extension de l'accès à l'eau potable et la formation de techniciens locaux.

D'un coût estimé à plus de 26 milliards de francs CFA, la centrale a été développée par Africa REN, avec l'appui de partenaires financiers internationaux, dont FMO et EIF-PIDG, en partenariat avec la Société nationale d'électricité du Sénégal (SENELEC).

Les autorités locales ont indiqué que "Walo Storage" constitue un projet démonstrateur illustrant la capacité du Sénégal à "accueillir et déployer des technologies énergétiques de nouvelle génération en vue de renforcer la résilience du réseau électrique national".

Le maire de Bokhol, El Hadji Gueye, les autorités administratives et locales, les ambassadrices de la Grande Bretagne et des Pays-Bas, partenaires du projet, et des personnalités dont l'ancien ministre, Mouhamadou Makhtar Cissé ont pris part à la cérémonie.