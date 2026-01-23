Sénégal: Ngohé - Des flammes ravagent des stocks agricoles d'une concession familiale

22 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — Un incendie a causé d'importantes pertes animales, matérielles et détruit des stocks agricoles dans une concession familiale du village de Ngohé (centre), région de Diourbel, a constaté jeudi l'APS.

"Les flammes ont causé la mort d'un cheval, de cinq moutons et d'une chèvre, ravagé trois chambres et détruit des ustensiles de cuisine ainsi que des réserves de fourrage", a dit à l'APS le chef de famille Bassirou Dang, habitant du village.

Il a expliqué que "l'incendie avait commencé à ravager la maison quelques minutes après son retour de la ville de Diourbel". "Heureusement, les voisins sont venus au secours pour tenter d'éteindre le feu qui a causé néanmoins d'importantes pertes", a ajouté M. Dang.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.