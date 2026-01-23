Sénégal: Ngohé - Des flammes ravagent des stocks agricoles d'une concession familiale

Diourbel — Un incendie a causé d'importantes pertes animales, matérielles et détruit des stocks agricoles dans une concession familiale du village de Ngohé (centre), région de Diourbel, a constaté jeudi l'APS.

"Les flammes ont causé la mort d'un cheval, de cinq moutons et d'une chèvre, ravagé trois chambres et détruit des ustensiles de cuisine ainsi que des réserves de fourrage", a dit à l'APS le chef de famille Bassirou Dang, habitant du village.

Il a expliqué que "l'incendie avait commencé à ravager la maison quelques minutes après son retour de la ville de Diourbel". "Heureusement, les voisins sont venus au secours pour tenter d'éteindre le feu qui a causé néanmoins d'importantes pertes", a ajouté M. Dang.