Sénégal: Sokone - Un nouveau forage mis en service à Diaglé

Un nouveau forage a été mis en service, mercredi, à Diaglé, un village de la commune de Sokone, dans la région de Fatick (centre), au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a constaté l'APS.

"Vous avez le droit à l'accès à l'eau. Nous avons la responsabilité de vous fournir de l'eau potable à suffisance. Et le gouvernement est engagé dans ce sens pour rendre accessible l'eau dans les villes et les villages", a déclaré Cheikh Tidiane Dièye en présence de l'ambassadeur de Chine au Sénégal, Li Zhigang.

La mise en service du forage de ce forage entre dans le cadre de la phase II du Projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural (PAEP-MR), qui vise à garantir "un accès équitable et sécurisé à l'eau potable pour les populations rurales".

Ce projet, d'un budget d'environ 60 milliards de francs CFA, prévoit la construction d'infrastructures essentielles pour améliorer l'accès à l'eau potable dans les zones rurales, notamment le renouvellement de 50 forages et la réalisation de 35 nouveaux, l'érection de 35 nouveaux châteaux d'eau et la rénovation de 54 autres.

D'après les autorités en charge de ce programme, la mise en service de ces infrastructures hydrauliques bénéficiera à l'ensemble des régions du Sénégal à l'exception de Dakar. A terme, deux millions de personnes auront accès à l'eau potable, a notamment précisé le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

"Tout cela va permettre d'assurer une distribution efficace et durable de l'eau potable dans les zones rurales", a ajouté Cheikh Tidiane Dièye, soulignant que l'année 2026 est consacrée par le ministère qu'il dirige à un approvisionnement correct en eau potable dans les endroits les plus reculés.