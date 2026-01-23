Sénégal: Kédougou - Pose de la première pierre du centre d'affaires villageois de Tenkoto

Kédougou — La société minière Petowal Mining Compagnie (PMC) et son partenaire Enda Energie ont procédé, jeudi, à la pose de la première pierre du centre d'affaires villageois de Tenkoto, dans la commune de Tomboronkoto, une infrastructure qui va abriter des unités de transformation de produits locaux et un centre d'interprétation destiné à valoriser les richesses culturelles.

L'érection dudit centre s'inscrit dans le cadre d'un programme de compensation de la biodiversité et d'amélioration des conditions des vies des populations locales mis en oeuvre par Petowal Mining Compagnie.

"La construction de ce centre s'inscrit dans la cadre du programme de compensation de la biodiversité de Petowal, un programme financé par PMC et mis en oeuvre dans le prolongement d'un engagement volontaire de notre politique environnementale et sociale", a déclaré Cheikh Mouktarou Sylla, directeur de l'environnement et des communautés de la société minière PMC.

Il s'exprimait en marge de la pose de la première pierre de ce centre d'affaires villageois de Tenkoto, une cérémonie présidée par l'adjoint au préfet du département de Kédougou, Papa Abdoulaye Mbaye, en présence du maire de la commune de Tomboronkoto, Nfaly Camara.

Le directeur général Enda Energie, Emmanuel Seck, y a également pris part, de même que des services techniques départementaux et des groupements de femmes transformatrices.

Selon Cheikh Mouktarou Sylla, cette infrastructure est conçue comme un espace structurant au service de l'économie locale.

"Il abritera notamment des unités de transformation du miel, de karité, des fruits de baobab et de Saba Senegalensis, des filières génératrices de revenus (...) pour les femmes et les jeunes", a-t-il ajouté.

Au-delà de ces unités de transformation, le centre comprendra également un centre d'interprétation destiné à valoriser les richesses culturelles de la commune de Tomboronkoto, selon le directeur de l'environnement et des communautés de PMC.

"Ce lieu se veut un espace de transmission de sensibilisation et de fierté collective. Et c'est un engagement qui traduit notre conviction que le développement économique doit aller de pair avec la protection de la biodiversité et le bien-être des communautés riveraines", a-t-il poursuivi.

Il a assuré que le modèle de construction de ce centre respectera des standards environnementaux élevés.

"Le bâtiment sera conçu selon des principes de faible émission de carbone en cohérence avec les objectifs de neutralité carbone (net zéro) démontrant ainsi qu'il est possible de concilier infrastructures et respect de l'environnement", a-t-il assuré.

M. Sylla a salué l'expertise des équipes de Enda, chargées de la mise en oeuvre de ce projet et surtout de leur engagement aux côtés des communautés.

"La pose de cette première pierre symbolise bien plus que le début d'un chantier. Elle représente un engagement, une vision commune et un espoir concret pour un développement locale durable, fondé sur la valorisation des ressources naturelles, la préservation de la Biodiversité et l'amélioration des conditions des vies des populations", a-t-il dit.