Sénégal: Saint-Louis - Plaidoyer pour une prise en compte des statistiques de genre dans l'élaboration des politiques publiques

Saint-Louis — Les statistiques de genre doivent être prises en compte dans l'élaboration des politiques publiques pour évaluer précisément l'impact des budgets et projets destinés aux femmes et aux hommes, a déclaré jeudi, El Hadj Abdoul Aziz Ndao, responsable du suivi évaluation à la Direction nationale de l'équité et du genre du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.

"Les statistiques de genre occupent une place importante dans la mise en oeuvre de la Stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre (SNEEG) ", a dit M. Ndao.

Il participait au forum régional de dialogue entre producteurs et utilisateurs de statistiques sensibles au genre.

Selon lui, "on ne peut pas faire des politiques publiques sans pour autant avoir des valeurs probantes".

"Ce sont ces évidences là qui nous permettent de pouvoir prendre des décisions qui aident les autorités à matérialiser les réalisations", a-t-il ajouté.

El Hadj Abdoul Aziz Ndao, a indiqué que ce forum est organisé chaque année en collaboration avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

"Mais, avec le lancement de la nouvelle vision Sénégal 2050, il y a une territorialisation des politiques publiques", a-t-il précisé.

Selon lui, les statistiques de genre sont des données extrêmement importantes, raison pour laquelle, il a été recommandé de décentraliser ce forum-là et faire en sorte que les spécificités de chaque région soient prises en compte".

Il a indiqué qu'à "Saint-Louis, une région qui fait face à des défis et enjeux liés au changement climatique, la thématique principale est axée sur ce phénomène naturel".

L'adjointe au gouverneur de Saint-Louis en charge du développement, Khoudia Leye Diouf, s'est félicitée de l'organisation de ce forum régional sur les statistiques de genre.

"Ce forum est venu au bon moment. Les statistiques de genre sont là, mais on n'a pas l'habitude de les utiliser à bon escient", a-t-elle reconnu, ajoutant qu'il est aussi" un moment de sensibilisation des acteurs territoriaux et de la société civile pour un usage régulier de ces données-là, dans le cadre de dialogue et de prises de décisions éclairées".

Ce forum régional est organisé dans le cadre de la mise en oeuvre du projet intitulé "8000 comptes, les femmes comptent", lancé en 2021 par ONU Femmes.