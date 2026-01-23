La ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a tenu une séance de travail, avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), le 22 janvier, à son cabinet, au Plateau.

Le gouvernement ivoirien et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) lanceront dans les prochains jours, une enquête Mics (Grappes à indicateurs multiples), au titre de l'année 2026, sur la situation des femmes et des enfants en Côte d'Ivoire.

D'un coût de 1,95 milliard de Fcfa, ce projet bénéficiera d'un appui financier de l'Unicef, à hauteur de 849 millions de Fcfa, soit 43,6 %. Le reste sera financé par l'État ivoirien.

L'information a été livrée, le jeudi 22 janvier 2026, par Jean-François Basse, représentant résident de l'Unicef. C'était au cours d'une séance de travail, à l'immeuble Sciam, au Plateau, avec la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Nialé Kaba.

Le représentant résident de l'Unicef s'est félicité du lancement de cette enquête qui permettra à l'État ivoirien d'obtenir des données actualisées sur tous les domaines qui concernent la femme, l'enfant et l'adolescent.

« Ce sont des données qui nous permettront et qui permettront à l'ensemble des acteurs qui, aujourd'hui, accompagnent l'État ivoirien, d'apprécier les indicateurs et de voir comment ajuster les programmes », a-t-il soutenu. Ajoutant que cette enquête Mics permettra aussi d'évaluer les avancées ainsi que les défis.

La ministre de l'Économie, du Plan et du Développement a, pour sa part, salué cet appui technique et financier qui vient renforcer la qualité de la collaboration entre la Côte d'Ivoire et l'Unicef. Elle a souligné que l'Unicef a contribué à améliorer substantiellement la situation des enfants et des jeunes en Côte d'Ivoire, au cours des cinq dernières années.

« En 2024, plus de 1 122 988 enfants ont reçu trois doses de vaccin Dtc/Penta à l'échelle nationale. En outre, plus de 4 millions d'enfants ont reçu les 2 doses de vitamine A et plus 21 029 enfants âgés de 6 à 59 mois ont été guéris de la malnutrition aiguë », a-t-elle rappelé.

Dans le domaine de l'éducation, poursuit-elle, l'Unicef a accompagné le gouvernement dans le pilotage d'initiatives majeures telles que « Ma classe digitale mobile », « la Classe itinérante » et « l'Unité mobile de formation ».

L'appui de l'Unicef, dira la ministre, a également porté sur le renforcement du système statistique national et la production de données probantes pour informer le processus de planification sectorielle, locale et nationale.

« Dans ce cadre, l'Enquête démographique et de santé (Eds 2021), l'analyse de la situation des enfants et des femmes (SitAn 2024), la Smart 2025, l'analyse des privations multiples des enfants (N Moda) et l'analyse de l'équité et de la vulnérabilité ont été réalisées », a-t-elle noté.

Au dire de la ministre, la mise en oeuvre de l'enquête par Grappe à indicateurs multiples (Mics 2026) fait partie des priorités du gouvernement pour l'année en cours.