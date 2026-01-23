Afrique: CAN/Lions de la Teranga - Sadio Mané dans la légende

Meilleur joueur du Sénégal de la dernière décennie, Sadio Mané est entré dans l'histoire de la Can lors de l'édition 2025 qui s'est déroulée dans le royaume chérifien.

L'attaquant d'Al Nassr, en Arabie Saoudite, a été élu Meilleur joueur de la compétition. L'histoire s'est répétée, car il avait obtenu cette distinction au Cameroun, en 2021. Avec ce deuxième titre individuel, il égale le Camerounais Roger Milla (1986 et 1988) et l'Égyptien Ahmed Hassan (2006-2010). Sadio Mané est le 31e africain et le seul Sénégalais à remporter ce prix.

À 33 ans et 29 matchs disputés en 6 Can, il continue d'impressionner, de pulvériser ou d'égaler les records. Il s'illustre également par son apport constant en sélection et son altruisme. Auteur de 2 buts et 3 passes décisives lors de cette 35e édition de la Can, il a battu le record de Meilleur passeur de la compétition.

En délivrant sa neuvième passe décisive lors des huitièmes de finale, il a dépassé l'Ivoirien Yaya Touré qui a disputé 29 matchs en 6 éditions.

Sadio Mané a rejoint le cercle fermé des joueurs ayant inscrit 11 buts en phase finale de la Can. Ce sont Didier Drogba (Côte d'Ivoire), Patrick Mboma (Cameroun), Mohamed Salah et Hossam Hassan (Égypte).

Le Camerounais Samuel Eto'o, avec 18 buts, demeure le meilleur buteur de l'histoire de la Can.