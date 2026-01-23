La salle du conseil de la présidence de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a abrité, le 22 janvier 2026, la cérémonie de signature de la convention de coopération entre cette institution et l'Université Toulouse Capitole.

Le document, paraphé par le professeur Ballo Zié, président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, et le professeur Hugues Kencfack, président de l'Université Toulouse Capitole, repose sur trois accords de partenariat. Il s'agit notamment d'un accord-cadre ayant pour objectif la mise en oeuvre d'une coopération pédagogique, scientifique et technique dans les domaines de la formation, de l'enseignement, de la recherche, de la gouvernance, de la documentation et de la publication de travaux communs.

Cet accord permettra la mise en oeuvre de deux conventions spécifiques. La première porte sur la mobilité des enseignants-chercheurs, des chercheurs ainsi que des personnels administratifs et techniques. À ce titre, chaque institution pourra mettre en mission deux enseignants ou agents par an. La seconde convention spécifique est relative à la mobilité des étudiants dans les domaines du droit, de l'administration et de la communication. À cet effet, trois étudiants par institution bénéficieront chaque année de cette mobilité.

Par ailleurs, sur le plan financier, il est convenu que chaque université de rattachement prendra en charge les dépenses liées à la mobilité de ses bénéficiaires.

À noter que ces accords sont conclus pour une durée initiale de cinq ans, avec possibilité de renouvellement à l'issue d'une évaluation jugée satisfaisante par les parties. De même, le règlement amiable des différends a été retenu par les deux parties. En outre, ces accords seront exécutés conformément aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel, à la propriété intellectuelle et à la confidentialité.

Pour le président de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le professeur Ballo Zié, cette coopération ne peut que tirer son institution vers le haut. « Les accords conclus aujourd'hui renforceront les relations universitaires entre nos deux institutions et ouvriront des perspectives concrètes en matière de mobilité des étudiants, des enseignants et des personnels administratifs et techniques, de recherche conjointe, ainsi que de co-encadrement de thèses et de mémoires », a-t-il déclaré.

Il a précisé qu'à travers ce partenariat, les universités réaffirment leur volonté commune de contribuer à la production du savoir, au service du développement, de l'intégration académique internationale et du progrès scientifique des différents pays.

Le professeur Ballo Zié a également réaffirmé la ferme volonté de l'Université Félix Houphouët-Boigny de respecter les engagements pris dans le cadre des accords de partenariat et d'œuvrer à leur pérennisation. Il a par ailleurs remercié le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour avoir créé le cadre favorable à l'établissement d'accords de coopération crédibles.

De son côté, le président de l'Université Toulouse Capitole, le professeur Hugues Kencfack, a souligné que cette coopération s'annonce prometteuse, féconde et durable. « En signant ces accords, nous faisons plus que formaliser une intention : nous posons ensemble les bases d'une relation stratégique entre deux universités qui partagent une même vision de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une vision fondée sur l'excellence académique, la responsabilité, l'ouverture internationale, l'innovation et le dialogue entre les cultures », a-t-il déclaré.

Selon lui, la coopération universitaire internationale ne peut être pensée comme une option ; elle constitue au contraire une nécessité, une obligation intellectuelle, humaine et stratégique. « L'université est, par essence, un espace de circulation des idées, des savoirs et des personnes. Elle est un carrefour, un pont, un lieu de rencontres et de transformation », a-t-il insisté.