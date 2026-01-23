Sénégal: Production minière - L'or tire l'activité en octobre, le sel iodé en forte baisse

La production minière au Sénégal a connu une évolution contrastée en octobre 2025, portée par la bonne tenue de l'or, de l'attapulgite et du zircon, tandis que la filière du sel iodé a enregistré une forte contraction, selon les dernières données rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) sur les principales productions minières.

Sur le mois sous revue, la valeur de la production d'or s'est établie à 54,4 milliards de francs Cfa, contre 47,0 milliards en septembre, soit une hausse mensuelle de 15,6 %. Cette performance confirme la dynamique favorable du métal précieux, dont la production progresse également de 21,3 % par rapport à octobre 2024. Sur les dix premiers mois de l'année, l'or cumule 504,0 milliards de francs Cfa, en hausse de 40,3 % en glissement annuel.

La production de zircon affiche également une reprise en rythme mensuel, avec une hausse de 9,2 % en octobre 2025, pour atteindre 2,6 milliards de francs Cfa, après 2,4 milliards le mois précédent. Toutefois, cette amélioration ne suffit pas à inverser la tendance annuelle, la production demeurant en recul de 23,9 % par rapport à octobre 2024. Sur les dix premiers mois de l'année, le cumul ressort à 29,8 milliards de francs Cfa, en baisse de 15,4 %.

Du côté de l'attapulgite, la production en valeur enregistre une progression mensuelle marquée de 23,3 %, atteignant 242,8 millions de francs Cfa en octobre 2025. En comparaison annuelle, l'activité reste toutefois stable, tandis que le cumul sur dix mois traduit un retrait de 12,0 % par rapport à la même période de 2024.

À l'inverse, la filière du sel iodé a connu un net repli en octobre. Sa production en valeur est passée de 1,3 milliard de francs Cfa en septembre à 524,4 millions, soit une chute mensuelle de 60,1 %. Malgré ce recul, la production progresse légèrement en glissement annuel (+2,8 %), et le cumul sur dix mois est en hausse de 3,7 %.

Au total, le mois d'octobre 2025 met en lumière une activité minière à plusieurs vitesses, dominée par la solidité de la filière aurifère, tandis que certaines productions restent exposées à des fluctuations importantes. Une situation qui confirme le poids stratégique de l'or dans la performance globale du secteur minier.