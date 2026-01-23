Maroc: Akhomach prêté au Rayo Vallecano

L'ailier international marocain Ilias Akhomach a été prêté au Rayo Vallecano jusqu'à la fin de la saison, dans le cadre d'un accord conclu avec le Villarreal CF, a annoncé le club de Castellón.

Préalablement à cette opération, Villarreal a prolongé le contrat du joueur d'une saison supplémentaire, le liant désormais au club jusqu'en juin 2028, précise la formation espagnole dans un communiqué.

Arrivé à Villarreal à l'été 2023, Akhomach portera ainsi les couleurs du club madrilène jusqu'au terme de la saison 2025-2026. Le prêt ne comprend aucune option d'achat, selon la même source.

De son côté, le Rayo Vallecano a officialisé l'arrivée de l'ailier de 21 ans à travers ses réseaux sociaux.

L'international marocain signe ainsi son retour progressif à la compétition, après une longue blessure au genou qui l'avait éloigné des terrains durant plusieurs mois.