Afrique de l'Ouest: Au pays - 66 milliards FCFA dans les caisses du Trésor Public

23 Janvier 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A la suite de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 182 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 ans, 5ans et 7 ans, le Trésor Public béninois a encaissé le 22 janvier 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 65,999 milliards FCFA.

Cette levée de fonds est destinée à assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'Etat Béninois.

L'émetteur avait mis en adjudication 60 milliards FCFA. Le montant des soumissions globales des investisseurs est de 175,239 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 292,07%.

Le montant des soumissions retenu est 65,999 milliards FCFA et celui rejeté 109,240 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 37,66%.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,32% pour les bons, 6,43% pour les obligations de 3 ans, 6,68% pour celles de 5 ans et 6,93% pour celles de 7 ans.

L'émetteur remboursera les bons émis se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 23 juillet 2026. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.

Il remboursera aussi le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 9 janvier 2029 pour celles de 3 ans, au 9 janvier 2031 pour celles de 5 ans et au 9 janvier 2033 pour celles de 7 ans. Il paiera les intérêts par an au taux de 5,70% pour les obligations de 3 ans, 5,90% pour celles de 5 ans et 6% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.