Afrique: Le Programme jeunes talents en fiscalité lancé à Abidjan

Le Programme jeunes talents en fiscalité (Pjtaf) 2026-2027 a été officiellement lancé le 15 janvier 2026, à Abidjan, à l'initiative du cabinet de conseil juridique et fiscal TOP TAX International, en partenariat avec la Fondation Benianh International. La cérémonie de lancement s'est tenue au siège de la fondation, à Cocody-Riviera, à l'occasion d'une conférence de presse ayant réuni des acteurs des secteurs public et privé, ainsi que des professionnels de la fiscalité et du droit des affaires.

À cette occasion, le directeur général adjoint de la Fondation Benianh International, Athanase Ogou Okaingni, a rappelé la vision et les valeurs qui fondent ce partenariat. Il a souligné que, depuis trois décennies, la Fondation Benianh International oeuvre à la promotion de l'éducation et de l'enseignement supérieur à travers des programmes structurants à fort impact, destinés à renforcer les compétences des jeunes et à soutenir le développement des États africains.

Cette collaboration revêt une dimension particulière dans la mesure où le fondateur et associé gérant de TOP TAX International, Paul Koffi Goli, est un ancien bénéficiaire du Programme de bourses d'excellence de la Fondation Benianh International. Lauréat en 2006, il a choisi, près de 20 ans plus tard, de s'engager à son tour en faveur de la formation de la jeunesse ivoirienne, en finançant un programme de bourses au profit de 15 jeunes talents dans le domaine de la fiscalité.

Initiée il y a quatre ans et mise en œuvre en République du Congo, l'initiative Pjtaf est désormais déployée en Côte d'Ivoire, pays d'origine de son promoteur. Pour Paul Koffi Goli, ce programme constitue une manière de rendre à la nation l'opportunité qui lui a permis de se former à l'étranger et de bâtir une carrière professionnelle, tout en contribuant à la montée en compétences des jeunes diplômés ivoiriens face aux exigences fiscales nationales et internationales.

L'objectif principal du Programme jeunes talents en fiscalité est de doter l'État et le secteur privé de ressources humaines qualifiées, capables de participer efficacement au pilotage et à la modernisation des systèmes fiscaux et financiers. Le programme ambitionne ainsi de former une nouvelle génération de professionnels compétents, immédiatement opérationnels et aptes à répondre aux défis économiques contemporains.

Le Pjtaf s'adresse aux jeunes diplômés ivoiriens titulaires d'un Master 2 en fiscalité ou en droit des affaires, issus des universités et grandes écoles, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Il repose sur un dispositif de formation et d'accompagnement structuré, combinant apprentissage théorique appliqué, immersion professionnelle et suivi personnalisé, en vue d'une insertion durable dans la vie active.

D'une durée totale de 15 mois, le programme se déroulera d'avril 2026 à juin 2027 et s'articulera autour de trois phases complémentaires. La première phase sera consacrée à l'incubation, avec trois mois de formation pratique, de coaching et de regroupement. La deuxième portera sur 12 mois d'apprentissage en entreprise, au sein de cabinets de conseil juridique et fiscal, de cabinets d'expertise comptable, ainsi que dans les services fiscaux et les directions financières d'entreprises partenaires. La troisième phase sera dédiée à l'accompagnement à l'insertion professionnelle.

En Côte d'Ivoire, plusieurs cabinets et structures étatiques, conscients des enjeux liés au renforcement des capacités en matière fiscale, ont déjà apporté leur appui à cette initiative portée par TOP TAX International. Leur présence à la cérémonie de lancement témoigne de l'intérêt croissant pour ce programme et de l'adhésion des acteurs clés du secteur.

La cérémonie de lancement a également marqué le démarrage officiel de la phase de recrutement, qui s'étendra sur une période de deux mois. Les candidatures seront reçues au siège de la Fondation Benianh International et feront l'objet d'une sélection rigoureuse par un jury composé d'experts en fiscalité et en droit des affaires, ainsi que de représentants de l'administration fiscale. Les résultats définitifs seront proclamés à la fin du mois de mars 2026.

Pour cette première cohorte en Côte d'Ivoire, 15 jeunes talents seront sélectionnés pour bénéficier des opportunités offertes par le programme. Après la République du Congo, la Côte d'Ivoire devient ainsi le deuxième pays africain à bénéficier du Programme jeunes talents en fiscalité, confirmant l'ambition de ses promoteurs d'étendre cette initiative à d'autres pays du continent.