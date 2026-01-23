Cote d'Ivoire: Man - Une polyclinique de référence a ouvert ses portes

La ville de Man enregistre une avancée majeure dans le renforcement de son dispositif sanitaire. Le 17 janvier 2026, une polyclinique a été inaugurée, marquant ainsi une nouvelle ère dans l'accès aux soins spécialisés dans la région du Tonkpi.

Les travaux de construction ont coûté environ deux milliards cinq cent millions de Fcfa. L'infrastructure de dernière génération vient en complément au Centre hospitalier régional (Chr). Elle rapprochera les populations des spécialités médicales.

André Sia, président du conseil d'administration de la polyclinique, s'est félicité de l'aboutissement de ce projet. Selon lui, la polyclinique offrira des soins de qualité aux malades. Il a salué l'engagement des médecins spécialistes venus de divers horizons ainsi que l'appui des partenaires financiers.

Représentant le préfet de région du Tonkpi, préfet du département de Man, Koné Yoh Notefio, sous-préfet de Zagoué, a remercié les responsables de la polyclinique.