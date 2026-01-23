Afrique: Diplomatie coutumière - Professeur Amoa Urbain honore la Côte d'Ivoire au Ghana

23 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par (AIP)

Il est titulaire de la chaire de la diplomatie coutumière de l'université de Bondoukou. Au Ghana, ses mérites viennent d'être reconnus par le monde universitaire.

La Côte d'Ivoire est à l'honneur au Ghana, précisément à University of Education Winneba, non loin d'Accra, la capitale. Les mérites de l'un de ses dignes fils, Prof. Amoa Koidio Urbain, spécialiste des belles-lettres, de la gouvernance traditionnelle et de la diplomatie coutumière, ont été reconnus par le monde universitaire africain.

Il vient d'être « élevé au rang de professeur titulaire hors grade des universités par la Conférence interuniversitaire des études doctorales en sa session tenue à University of Education, Winneba, Ghana en présence des représentants de plus d'une dizaine d'universités d'Afrique... », soutient le communiqué officiel de la conférence.

À l'ouverture des travaux, dans son intervention, Prof. Musibau Olatunji Adesola, titulaire d'un Phd en sociolinguistique, linguistique appliquée et didactique du français du Centre interuniversitaire nigérian des études françaises, a indiqué que « le comité scientifique et technique à l'honneur de présenter les recommandations de son rapport d'instruction et d'évaluation sur les œuvres ou activités du Prof. Amoa Koidio Urbain ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour lui, le Prof. Amoa Urbain demeure « une référence classique et une personnalité de marque » dans le domaine des recherches universitaires, singulièrement dans le mode de gouvernance africaine. « Il est né dans la tradition africaine, a grandi dans la tradition, continue à œuvrer pour le développement de la tradition, de la culture et de la paix. Il est l'incarnation de la tradition africaine. Il est une figure légendaire », a-t-il précisé.

Il est revenu sur les domaines de recherche du Prof. Amoa Urbain. Notamment les alliances inter-ethniques, les valeurs et civilisations africaines ancestrales, la royauté et la chefferie traditionnelle ainsi que la diplomatie coutumière africaine. « Ces recherches lui ont permis de connaître sa culture et d'être métissé. Il est allé à la rencontre de la culture de l'autre pour trouver des solutions à l'africaine aux conflits », a-t-il souligné.

À l'en croire, c'est grâce aux travaux de recherche du professeur que « le Président de la République, Alassane Ouattara, a créé la Chambre des rois et des chefs traditionnels », a-t-il indiqué.

Le Prof. Musibau Olatunji Adesola a souligné que la diplomatie coutumière africaine est un outil de prévention des conflits, une ressource de renforcement de la cohésion sociale.

Elle tient compte « des causes profondes des conflits ». Elle guérit « les blessures émotionnelles pour remettre la société sur les rails de la paix intérieure et collective ».

La conférence, qui a ouvert ses portes le 20 janvier, prendra fin le 24 janvier 2026.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.