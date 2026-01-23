Namibie: La Police déjoue plus de huit mille tentatives de violation de la frontière avec la Namibie

Ondjiva — Huit mille cent trente-et-une tentative de violation du périmètre transfrontalier entre la province du Cunene et la République de Namibie ont été déjouées au cours de l'année 2025, soit une augmentation de deux mille trois cent soixante-cinq cas par rapport à la période correspondante précédente.

Les opérations menées par les forces de la Police de garde-frontières dans la province de Cunene ont conduit à l'interpellation de 91 084 personnes impliquées dans ces infractions, parmi lesquelles 48 étrangers. Parmi ces ressortissants étrangers, 38 sont de nationalité namibienne, cinq originaires de la République démocratique du Congo, trois de Guinée-Conakry, et les deux autres du Cameroun et d'Éthiopie.

L'information a été communiquée ce jeudi par le spécialiste de la communication institutionnelle et de la presse de la Police nationale à Cunene, Samuel Cassaco, précisant que les personnes concernées ont été interpellées alors qu'elles tentaient de franchir illégalement la frontière, dans le sens Namibie-Angola et inversement.

Selon l'officier, les citoyens angolais, après enregistrement opérationnel, ont été remis en liberté, tandis que les étrangers ont été orientés vers le Service de migration et des étrangers pour les procédures légales appropriées. Il a indiqué que les violations frontalières se répartissent en 8 009 passages à pied, 71 effectués à bord de véhicules et 51 à moto, dont 3 686 sorties et 4 445 entrées.

Le spécialiste a précisé que l'évasion fiscale constitue la principale cause de ces violations, avec 7 992 cas enregistrés, suivie du trafic de produits pétroliers (108), de la contrebande de whisky et de cigarettes (19), de l'immigration illégale (10), ainsi que du trafic de stupéfiants et de la dégradation de la flore, avec un cas chacun. Il a enfin souligné que les infractions ont été constatées principalement le long des tronçons frontaliers situés entre les bornes 12, 16, 19, 20, 21 et de 22 à 33, relevant des sous-unités de Santa Clara, Okatale et Calueque.