Angola: La pluie fait 1.500 déplacés à Moxico

Luena — Près de mille cinq cents personnes se sont retrouvées sans abri dans la province de Moxico, à la suite de la destruction et de l'inondation de plus de 400 habitations durant la présente saison des pluies, ont indiqué les Services de la Protection civile et des Sapeurs-pompiers (SPCB).

Selon le Commandant adjoint chargé de la gestion de la protection civile dans la province du Moxico, Guerra Evaristo, qui s'exprimait ce jeudi auprès de l'ANGOP, la destruction des habitations est due aux fortes pluies accompagnées de vents violents enregistrées dans la région au cours de cette période.

Les municipalités de Lucusse, Luena, Camanongue Léua et Lutembo figurent parmi les zones les plus touchées, a précisé le responsable. Dans la ville de Luena, chef-lieu de la province, les quartiers de Zorró, Mandenbwe et Alto-Luena sont, à ce stade, les plus affectés. Face à ce phénomène, le bureau des registres, situé dans la partie ouest de la ville de Luena, a également été touché et se trouve temporairement hors service.