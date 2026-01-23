Angola: La pluie fait 1.500 déplacés à Moxico

22 Janvier 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MT/TC/YD/BS

Luena — Près de mille cinq cents personnes se sont retrouvées sans abri dans la province de Moxico, à la suite de la destruction et de l'inondation de plus de 400 habitations durant la présente saison des pluies, ont indiqué les Services de la Protection civile et des Sapeurs-pompiers (SPCB).

Selon le Commandant adjoint chargé de la gestion de la protection civile dans la province du Moxico, Guerra Evaristo, qui s'exprimait ce jeudi auprès de l'ANGOP, la destruction des habitations est due aux fortes pluies accompagnées de vents violents enregistrées dans la région au cours de cette période.

Les municipalités de Lucusse, Luena, Camanongue Léua et Lutembo figurent parmi les zones les plus touchées, a précisé le responsable. Dans la ville de Luena, chef-lieu de la province, les quartiers de Zorró, Mandenbwe et Alto-Luena sont, à ce stade, les plus affectés. Face à ce phénomène, le bureau des registres, situé dans la partie ouest de la ville de Luena, a également été touché et se trouve temporairement hors service.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.