Afrique: CAN/Handball - L'Angola écrase l'Ouganda pour son entrée en lice

21 Janvier 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par VC/BS

Luanda — L'Angola a battu l'Ouganda sur le score sans appel de 37-21, ce mercredi à Kigali, lors du match de la première journée du groupe B du Championnat d'Afrique des nations (CAN 2026) de handball senior masculin, qui se déroule au Rwanda jusqu'au 31 de ce mois.

L'écart de seize buts reflète la nette supériorité de la sélection angolaise, classée 8e au ranking africain, face à une équipe ougandaise novice dans ce type de compétitions. À la mi-temps, le tableau d'affichage indiquait déjà un avantage de 15-11 en faveur des Angolais.

Le demi-centre angolais Cláudio Chicola a été désigné meilleur joueur (MVP) de la rencontre, disputée au pavillon BK Arena de Kigali. Toujours dans le cadre du groupe B, les sélections de l'Égypte, tenante du titre, et du Gabon s'affrontent également ce mercredi.

